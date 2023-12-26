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Не изменяет традициям: в Новосибирском зоопарке манул поставил лапки на хвост и любовался снежинками

Публикуем милое видео

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Манулы обладают очень пушистым мехом

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Новосибирский зоопарк опубликовал видео с манулом, который ставит лапки на хвост. Ролик автора Kivuli выложили 26 декабря в телеграм-канале учреждения.

На кадрах видно, что манул (предположительно, родившийся в 2022 или 2023 году), сидит на своем домике во время снегопада. Он аккуратно ставит лапы на свой пушистый хвост, а потом смотрит на снежинки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Kivuli / Новосибирский зоопарк

В группе «Новосибирского зоопарка» во «ВКонтакте» рассказывали, что мех манула — самый пушистый среди всех представителей семейства кошачьих. Его плотность достигает 9000 волосков на один квадратный сантиметр. Эти кошки обитают в горах на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Манулы могут переносить мороз до -50 градусов.

В этом году в Новосибирском зоопарке родились пять манулов. Об этом стало известно в июне. Из них трое — мальчики, двое — девочки. Мама Ева многому их научила. Недавно они продемонстрировали свое умение ставить лапки на хвост.

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