Не изменяет традициям: в Новосибирском зоопарке манул поставил лапки на хвост и любовался снежинками

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с манулом, который ставит лапки на хвост. Ролик автора Kivuli выложили 26 декабря в телеграм-канале учреждения.
На кадрах видно, что манул (предположительно, родившийся в 2022 или 2023 году), сидит на своем домике во время снегопада. Он аккуратно ставит лапы на свой пушистый хвост, а потом смотрит на снежинки.
В группе «Новосибирского зоопарка» во «ВКонтакте» рассказывали, что мех манула — самый пушистый среди всех представителей семейства кошачьих. Его плотность достигает 9000 волосков на один квадратный сантиметр. Эти кошки обитают в горах на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Манулы могут переносить мороз до -50 градусов.
В этом году в Новосибирском зоопарке родились пять манулов. Об этом стало известно в июне. Из них трое — мальчики, двое — девочки. Мама Ева многому их научила. Недавно они продемонстрировали свое умение ставить лапки на хвост.