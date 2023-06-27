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Есть и мальчики, и девочки — в Новосибирском зоопарке назвали пол котят манула, рожденных в этом году

Сейчас животным почти два месяца

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В этом году в зоопарке родились пять котят манула

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В Новосибирском зоопарке назвали пол котят-манулов, которые родились в этом году. Их родители — манулы Ева и Ачи.

— Молодая самка родила пятерых котят. Это три мальчика и две девочки. Мама очень хорошо о них заботится. Наше вмешательство не требуется. Как и всегда, когда у манулов рождаются детеныши, зоопарк вводит особый режим работы с этими животными, — рассказала зоолог Юлия Коновалова, ее цитирует Telegram-канал Новосибирского зоопарка.

В зоопарке уточнили, что котята родились 29 апреля. Маленькие манулы уязвимы и подвержены инфекциям. В зоопарке создают для животных безопасную среду.

О рождении котят стало известно в начале июня. Из-за своей активности манулята регулярно попадают на видео посетителей зоопарка. Посмотрите, как забавно они карабкались к своей маме.

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