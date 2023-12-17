Разбивает ей лед и кормит. Новосибирец спасает утку с поврежденным крылом, которая не может улететь, — видео с птицей

Житель новосибирского микрорайона Нижняя Ельцовка, Николай, спасает утку, которая не может улететь из-за поврежденного крыла.
Мужчина заявил Telegram-каналу «Ненаучный Городок», что уже не первый год раненые птицы остаются зимовать на реке рядом с домом на улице Лесосечная. По его словам, травмированная утка прилетела с верховьев реки Ельцовки, и сейчас ее крыло заживает. Николай ежедневно разбивает лед там, где живет птица, и приносит ей еду.
Пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова прокомментировала НГС, что если утка нелетная, то ей действительно следует помогать. Но если она всё-таки здорова, то делать этого не нужно. Богомолова отметила, что утки зимуют и в Новосибирске. Объяснила:
— Приходите зимой в парк «Городское начало» на Речном вокзале и там, в дальнем правом углу набережной, легко найдете полынью. В месте, где в Обь впадает речушка Каменка. Другая крупная зимовка водоплавающих находится в заказнике «Лебединый» около Бийска. Для утки эти 400 километров — тоже не большое расстояние.
Как уверяет пресс-секретарь, не стоит переживать за уток, которые подолгу держатся на кормных водоемах в черте города. Пока птицы считают их более привлекательными, чем устье Каменки, они там и остаются, добавила она.
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