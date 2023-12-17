Разбивает ей лед и кормит. Новосибирец спасает утку с поврежденным крылом, которая не может улететь, — видео с птицей

Мужчина заявил Telegram-каналу «Ненаучный Городок», что уже не первый год раненые птицы остаются зимовать на реке рядом с домом на улице Лесосечная. По его словам, травмированная утка прилетела с верховьев реки Ельцовки, и сейчас ее крыло заживает. Николай ежедневно разбивает лед там, где живет птица, и приносит ей еду.