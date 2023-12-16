«Хирург даже гуглил»: в Новосибирске ежику по кличке Пряник сделали необычную операцию

В Новосибирске хирург ветеринарного центра «Сириус» сделал сложную операцию на половом члене ежику. Об этом корреспонденту НГС рассказал директор Сергей Жигарев.
Африканского карликового ежа по кличке Пряник принесли владельцы — у него воспалился половой орган. Хозяева думали, что у животного рак. Но оказалось, что ежик травмировался из-за наполнителя для туалета. Хирург клиники Николай Безносюк 14 декабря сделал ему операцию, которая прошла успешно.
— К нам поступил африканский карликовый еж Пряник. Наш хирург Николай Безносюк выполнил сложную операцию — половой орган ежу ампутировали., — рассказал НГС директор клиники Сергей Жигарев.
Сергей отметил, что были сложности — ежик травмировал половой орган, так как справлял нужду на опилки. Для ежей такой наполнитель слишком грубый — нужно использовать пеленки или тряпки. Владельцы этого не знали. В клинике отметили, что, к примеру, собаки часто получают такие травмы, а вот у ежиков ветеринары такую проблему не встречали.
— У собак кость в половом члене, они часто ломают, когда игрушками балуются. А у ежиков такого даже в интернете аналога не нашел врач, сколько гуглил. Прооперировал Пряника интуитивно, полагаясь на свой опыт. Жизни Пряника ничего не угрожает. Он ходит в туалет, хорошо себя чувствует, идет на поправку, — заключил директор клиники.
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