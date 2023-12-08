freedom
СЕЙЧАС -34°С
Пробки 7/10
usd 92.57
eur 99.81
СрочноПод окнами дома на Первомайке нашли тело мужчины
Все новости
Все новости

Тихонько шипит: как манул встречает гостей — милое видео из Новосибирского зоопарка

Зеленогорск очень общительный кот

801

Манулы не очень любят гостей, но из домиков выходят

Поделиться

Манул Зеленогорск показал как он заботиться о себе и как встречает гостей в Новосибирском зоопарке. Когда с ним начинает говорить посетители, то он почти беззвучно отвечает — это похоже больше не на мяукание, а шипение.

Милое видео сняла постоянная посетительница учреждения Анна Новикова. В этот раз зеленогорск не продемонстрировал, как ставит лапки на хвостик, но тщательно умылся.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке рассадили манулов по новым вольерам. В первую очередь переехали котята манулы Евы, которым в конце октября исполнилось уже полгода.

В зоопарке десятки интересных животных! Мы уже проверяли ваш уровень манулолюба, а в этот раз предлагаем пройти тест и отгадать других пушистых обитателей или познакомиться с ними.

По теме

МанулНовосибирский зоопаркЗоопаркМилое видео
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter