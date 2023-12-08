Тихонько шипит: как манул встречает гостей — милое видео из Новосибирского зоопарка

Манул Зеленогорск показал как он заботиться о себе и как встречает гостей в Новосибирском зоопарке. Когда с ним начинает говорить посетители, то он почти беззвучно отвечает — это похоже больше не на мяукание, а шипение.
Милое видео сняла постоянная посетительница учреждения Анна Новикова. В этот раз зеленогорск не продемонстрировал, как ставит лапки на хвостик, но тщательно умылся.
В Новосибирском зоопарке рассадили манулов по новым вольерам. В первую очередь переехали котята манулы Евы, которым в конце октября исполнилось уже полгода.
В зоопарке десятки интересных животных! Мы уже проверяли ваш уровень манулолюба, а в этот раз предлагаем пройти тест и отгадать других пушистых обитателей или познакомиться с ними.