Баю-баюшки-баю. Манул из Новосибирского зоопарка сладко зевнул — милое видео с сонным котом

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с манулом, который сладко зевает. Показываем эти милые кадры.
В ролике видно, как пушистый манул облизывается и закрывает глаза. Когда он зевает, у него показываются большие клыки и шевелятся усы.
— Кто у нас любитель манулов? И ждал новых видео с самыми загадочными представителями кошачьих в нашем зоопарке, — сказано в посте Telegram-канала «Новосибирски зоопарк».
На днях НГС показывал видео о том, как манулы в Новосибирском зоопарке проводят ноябрьские деньки. Они вели себя очень активно и охотно позировали перед камерой. Один из диких котов продемонстрировал эффектный прыжок.
Ранее манул Зеленогорск показал, как он заботится о себе — греет лапки на хвостике и тщательно умывается. Ну, а какими стали котята манула Евы, которым 30 октября исполнилось полгода, можно посмотреть здесь.