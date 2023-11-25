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Баю-баюшки-баю. Манул из Новосибирского зоопарка сладко зевнул — милое видео с сонным котом

Грационный зверь то ли только проснулся, то ли еще не ложился

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Манул из Новосибирского зоопарка сладко зевнул

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Новосибирский зоопарк опубликовал видео с манулом, который сладко зевает. Показываем эти милые кадры.

В ролике видно, как пушистый манул облизывается и закрывает глаза. Когда он зевает, у него показываются большие клыки и шевелятся усы.

— Кто у нас любитель манулов? И ждал новых видео с самыми загадочными представителями кошачьих в нашем зоопарке, — сказано в посте Telegram-канала «Новосибирски зоопарк».

На днях НГС показывал видео о том, как манулы в Новосибирском зоопарке проводят ноябрьские деньки. Они вели себя очень активно и охотно позировали перед камерой. Один из диких котов продемонстрировал эффектный прыжок.

Ранее манул Зеленогорск показал, как он заботится о себе — греет лапки на хвостике и тщательно умывается. Ну, а какими стали котята манула Евы, которым 30 октября исполнилось полгода, можно посмотреть здесь.

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