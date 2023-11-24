«Носились по всему вольеру»: манул показал эффектный прыжок — забавное видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке манул Снежинка с братом показали, как проводят ноябрьские деньки. Один из диких котов продемонстрировал эффектный прыжок.
Забавное видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. Она отметила, что в день съемки манулы вели себя очень активно и охотно позировали перед камерой. В объектив попали манул Снежинка и ее пушистый брат.
— Носились по всему вольеру! — отметила Анна Новикова.
Котятам манула Евы уже исполнилось полгода. Как они сейчас выглядят и чем занимаются, можно увидеть на этом видео.
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