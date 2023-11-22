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Кое-где медведь уже залег. Когда хищники в Новосибирской области уйдут в спячку?

Скоро животные не будут приходить к жителям региона

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Медведи уходят в спячку при наступлении минусовых температур

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Медведи в Новосибирской области начали уходить в спячку. Об этом НГС сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

— Медведи ложатся в спячку при наступлении минусовых температур. По нашим данным, в ряде районов медведь уже залег. Но в октябре и первых числах ноября сотрудники видели следы медведей в охотничьих угодьях, — сообщили в НГС министерстве.

По данным на сентябрь, с начала года хищники выходили к жителям 14 раз, они нападали на коров, лошадей и овец, чаще всего хищников видели в Колыванском и Северном районах. Два года назад медведей видели всего 6 раз.

Недавно животное напало на овец в Чулымском районе, кишки скота и следы хищника заметили в загоне. А в соседнем регионе — Красноярском крае животное пробежало по городу.

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