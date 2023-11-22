Кое-где медведь уже залег. Когда хищники в Новосибирской области уйдут в спячку?

Медведи в Новосибирской области начали уходить в спячку. Об этом НГС сообщили в пресс-службе Минприроды региона.
— Медведи ложатся в спячку при наступлении минусовых температур. По нашим данным, в ряде районов медведь уже залег. Но в октябре и первых числах ноября сотрудники видели следы медведей в охотничьих угодьях, — сообщили в НГС министерстве.
По данным на сентябрь, с начала года хищники выходили к жителям 14 раз, они нападали на коров, лошадей и овец, чаще всего хищников видели в Колыванском и Северном районах. Два года назад медведей видели всего 6 раз.
Недавно животное напало на овец в Чулымском районе, кишки скота и следы хищника заметили в загоне. А в соседнем регионе — Красноярском крае животное пробежало по городу.