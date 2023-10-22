По центру Красноярска ночью пробежал медведь — его ищет полиция. Видео

Ночью по Красноярску бегал медведь, хищник попал на камеры. Об этом сообщает издание NGS24.RU.
По виду животное — подросток. Он забежал в один из дворов, когда автомобиль ехал за ним. Позже медведя встречали и в других частях города. Животное было испугано, метались из стороны в сторону под едущими машинами.
По данным издания, медведя ищут, об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Хищник убежал в сторону экопарка «Гремячая грива». Жителей города просят быть внимательными и осторожными.
В июне по центральной части Томска пробежал медведь. Хищник мог попасть в город, переплыв реку Томь.