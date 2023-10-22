freedom
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 1/10
usd 95.91
eur 101.43
СрочноВ центре Красноярска заметили медведя
Все новости
Все новости

По центру Красноярска ночью пробежал медведь — его ищет полиция. Видео

Жителей просят быть осторожными

257

Медведь бегал по городу и забежал во двор жилого дома

Поделиться

Ночью по Красноярску бегал медведь, хищник попал на камеры. Об этом сообщает издание NGS24.RU.

По виду животное — подросток. Он забежал в один из дворов, когда автомобиль ехал за ним. Позже медведя встречали и в других частях города. Животное было испугано, метались из стороны в сторону под едущими машинами.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель NGS24.RU

По данным издания, медведя ищут, об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Хищник убежал в сторону экопарка «Гремячая грива». Жителей города просят быть внимательными и осторожными.

В июне по центральной части Томска пробежал медведь. Хищник мог попасть в город, переплыв реку Томь.

МедведьКрасноярскХищникПолицияГУ МВД
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter