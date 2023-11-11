Бигль, не беги: пес сбежал от хозяев и 9 дней носится по Новосибирску — его никто не может поймать

Бигль по кличке Найк девять дней бегает по Новосибирску, пес убежал от новых хозяев, теперь его никто не может поймать. Собаку видели на улице Богдана Хмельницкого и даже на улице Ипподромской.
Как рассказала НГС сестра бывшей хозяйки бигля, собаку ищут со 2 ноября. Всё это время пес по кличке Найк бегает по Новосибирску и, вероятно, очень напуган.
— Его отдали новым хозяевам. Они вывели выгулять Найка на площади Калинина, но он сорвался и убежал. Его многие видят на улицах, много поступает звонков, я сама видела его, но он не дается в руки, сразу убегает. Он напуган, несется куда глаза глядят, — рассказала Анна Бирюкова.
По словам Анны, собаку видят на улице Дачной, Богдана Хмельницкого, проспекте Дзержинского, возле Красной горки, на Есенина, Волочаевской и даже на Ипподромской. Но животное никто не может приручить, хозяева советуют не звать Найка, не догонять его, а проследить медленным шагом.
Как указано в одном из объявлений о пропаже питомца, бигль уже грязный, без ошейника и прихрамывает.
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