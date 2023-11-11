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Бигль, не беги: пес сбежал от хозяев и 9 дней носится по Новосибирску — его никто не может поймать

Животное очень напугано и не подпускает к себе людей

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Сейчас, как указано в объявлении о пропаже, пес хромает

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Бигль по кличке Найк девять дней бегает по Новосибирску, пес убежал от новых хозяев, теперь его никто не может поймать. Собаку видели на улице Богдана Хмельницкого и даже на улице Ипподромской.

Как рассказала НГС сестра бывшей хозяйки бигля, собаку ищут со 2 ноября. Всё это время пес по кличке Найк бегает по Новосибирску и, вероятно, очень напуган.

— Его отдали новым хозяевам. Они вывели выгулять Найка на площади Калинина, но он сорвался и убежал. Его многие видят на улицах, много поступает звонков, я сама видела его, но он не дается в руки, сразу убегает. Он напуган, несется куда глаза глядят, — рассказала Анна Бирюкова.

По словам Анны, собаку видят на улице Дачной, Богдана Хмельницкого, проспекте Дзержинского, возле Красной горки, на Есенина, Волочаевской и даже на Ипподромской. Но животное никто не может приручить, хозяева советуют не звать Найка, не догонять его, а проследить медленным шагом.

Как указано в одном из объявлений о пропаже питомца, бигль уже грязный, без ошейника и прихрамывает.

Недавно НГС писал о том, что в Новосибирске пропала самка английского поинтера по кличке Молекула. За найденное животное объявлено вознаграждение в 50 000 рублей.

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