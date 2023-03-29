Сибиряк три месяца ищет пропавшую собаку Молекулу: он объявил вознаграждение и лишился 40 тысяч

В Новосибирске продолжаются поиски самки английского поинтера по кличке Молекула, которая убежала от хозяев во время прогулки в Заельцовском парке вечером
— Мне неоднократно приходили сообщения в мессенджеры о том, что собака найдена. Давали конкретные адреса, где она якобы находится. Когда мы приезжали, проживающие там люди говорили, что понятия не имеют, о чем речь, — рассказал НГС хозяин Молекулы Алексей Будко.
Объявления о вознаграждении за собаку время от времени публикуются в социальных сетях. С одной стороны, это привлекает волонтеров, которые вместе с хозяевами Молекулы прочесали Заельцовский парк и его окрестности.
— В комментариях к одному из наших постов отметилась женщина, рассказавшая о том, как нашла свою собаку с помощью таргетированной рекламы в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Она посоветовала какого-то профессионального SMM-специалиста. Мы начали давать объявления в качестве рекламы с территориальной привязкой к Заельцовскому парку, — вспоминает Будко.
После этого мужчине написали, что видели Молекулу, и указали направление, в котором она якобы убежала. Тогда эсэмэмщик предложил сместить ореол таргетированной рекламы.
— Ориентировались по входящей информации и расширяли охват таргетированной рекламы, за это я платил по нескольку тысяч рублей. Потом этот эсэмэмщик взял у меня
Хозяева Молекулы подозревают, что собаку кто-то взял к себе и не хочет возвращать.
— Если бы она погибла, мы бы наверняка нашли тело. Столько времени в поисках, прочесали буквально всё! Но мы не теряем надежды найти свою собаку, — подытожил Алексей Будко.
Ранее в Новосибирске пожилая женщина нашла пса породы стаффордширский терьер. У животного распух живот из-за разрыва мочевого пузыря, но он сам забрался в машину к сибирячке и не захотел уходить.