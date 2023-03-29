Сибиряк три месяца ищет пропавшую собаку Молекулу: он объявил вознаграждение и лишился 40 тысяч

Хозяева Молекулы подозревают, что собаку кто-то взял к себе и не хочет возвращать.



— Если бы она погибла, мы бы наверняка нашли тело. Столько времени в поисках, прочесали буквально всё! Но мы не теряем надежды найти свою собаку, — подытожил Алексей Будко.

