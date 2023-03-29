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Сибиряк три месяца ищет пропавшую собаку Молекулу: он объявил вознаграждение и лишился 40 тысяч

Мужчина потратил деньги на таргетированную рекламу с объявлениями о пропаже животного

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По словам хозяев, Молекула — собака пугливая и осторожная

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В Новосибирске продолжаются поиски самки английского поинтера по кличке Молекула, которая убежала от хозяев во время прогулки в Заельцовском парке вечером 6 января. За найденное животное объявлено вознаграждение в 50 000 рублей. Готовность хозяев платить за помощь привлекла любителей странных розыгрышей и наживы.

— Мне неоднократно приходили сообщения в мессенджеры о том, что собака найдена. Давали конкретные адреса, где она якобы находится. Когда мы приезжали, проживающие там люди говорили, что понятия не имеют, о чем речь, — рассказал НГС хозяин Молекулы Алексей Будко.

Объявления о вознаграждении за собаку время от времени публикуются в социальных сетях. С одной стороны, это привлекает волонтеров, которые вместе с хозяевами Молекулы прочесали Заельцовский парк и его окрестности.

— В комментариях к одному из наших постов отметилась женщина, рассказавшая о том, как нашла свою собаку с помощью таргетированной рекламы в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Она посоветовала какого-то профессионального SMM-специалиста. Мы начали давать объявления в качестве рекламы с территориальной привязкой к Заельцовскому парку, — вспоминает Будко.

После этого мужчине написали, что видели Молекулу, и указали направление, в котором она якобы убежала. Тогда эсэмэмщик предложил сместить ореол таргетированной рекламы.

— Ориентировались по входящей информации и расширяли охват таргетированной рекламы, за это я платил по нескольку тысяч рублей. Потом этот эсэмэмщик взял у меня 40 000 рублей и пропал с концами. Подозреваю, что сообщения о том, что мою собаку видели, были организованы именно им с целью хищения, — добавил Будко.

В вечер пропажи на ошейнике у собаки отстегнулся карабин. Хозяева не смогли ее догнать

В вечер пропажи на ошейнике у собаки отстегнулся карабин. Хозяева не смогли ее догнать

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Хозяева Молекулы подозревают, что собаку кто-то взял к себе и не хочет возвращать.

— Если бы она погибла, мы бы наверняка нашли тело. Столько времени в поисках, прочесали буквально всё! Но мы не теряем надежды найти свою собаку, — подытожил Алексей Будко.

Ранее в Новосибирске пожилая женщина нашла пса породы стаффордширский терьер. У животного распух живот из-за разрыва мочевого пузыря, но он сам забрался в машину к сибирячке и не захотел уходить.

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