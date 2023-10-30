Белые медведицы подрались в Новосибирском зоопарке — причиной послужил резиновый мяч

30 ноября в Новосибирском зоопарке белые медведицы Белка и Стрелка подрались в вольере из-за резинового мячика. Видео конфликта между сестрами-близняшками сняла сибирячка Анна Новикова.
На кадрах видно, как одна из медведиц играет с мячом и в какой-то момент он у нее улетает в сторону. Тогда ее сестра решает забрать его себе. Однако малышня не хочет делиться игрушкой, и между медведицами возникает драка. Но конфликт быстро прекратила мама — медведица Герда, которая находилась неподалеку.
Ранее Белка и Стрелка устроили соревнования по прыжкам в воду. На видео попало, как одна из медведиц прыгает с разбега в воду. Следом за ней решает окунуться вторая медведица.