Белые медведицы подрались в Новосибирском зоопарке — причиной послужил резиновый мяч

На кадрах видно, как одна из медведиц играет с мячом и в какой-то момент он у нее улетает в сторону. Тогда ее сестра решает забрать его себе. Однако малышня не хочет делиться игрушкой, и между медведицами возникает драка. Но конфликт быстро прекратила мама — медведица Герда, которая находилась неподалеку.