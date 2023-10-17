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СрочноБелым медвежатам дали игрушку в зоопарке
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Белым медвежатам дали игрушку в зоопарке — видео, как они развлекаются

Детеныши подбрасывают игрушку в воздух и ныряют на ней в воду

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Видео сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

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В Новосибирском зоопарке у белых медвежат-близняшек появилась игрушка. Детеныши решили ее опробовать и начали подбрасывать предмет в воздух, иногда роняя в воду. Видео, как развлекаются Белка и Стрелка, сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

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Игрушкой в лапах медвежонка также интересуется его сестра-близнец

Видео: Анна Новикова/youtube.com

На кадрах можно увидеть, как один из медвежат плывет в вольере с игрушкой, а затем выходит на поверхность, держа ее в зубах. После детеныш решает поднять предмет и ударяет по нему лапами, в результате чего игрушка вновь оказывается в воде.

Игрушкой также интересуется сестра-близнец белого медведя. Детеныш тянется к ней лапами, а затем достает предмет из воды.

Анна Новикова уточнила, что у медвежат появилась «другая» игрушка. Сибирячка рассказала НГС, что видела ее у одного из родителей медвежат — Кая. По словам женщины, детеныши ранее уже играли с этим предметом.

Накануне в Новосибирском зоопарке сообщили, что изменили режим работы. С 16 октября время посещений в учреждении сократили на час. Зоопарк будет работать для посетителей с 09:00 до 19:00 часов в связи с сокращением продолжительности светового дня.

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