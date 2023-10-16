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СрочноВ Новосибирском зоопарке изменили режим работы
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В Новосибирском зоопарке изменили режим работы — с чем это связано

Он работает для посетителей с 09:00 до 19:00 часов

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Учреждение сократило время посещений на один час

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В Новосибирском зоопарке изменили режим работы. Как сообщили в телеграм-канале муниципального предприятия, это связано с сокращением продолжительности светового дня.

С 16 октября время посещений в зоопарке сократили на час. Он будет работать для посетителей с 09:00 до 19:00 часов.

— В связи с сокращением продолжительности светового дня с 16 октября изменяется время работы зоопарка с 09:00 до 19:00 часов, — сообщили в телеграм-канале.

Уточняется, что кассы в зоопарке прекращают работу в 18:00. После их закрытия учреждение работает только на выход. Отметим, в середине сентября в Новосибирском зоопарке также сообщили, что сократили время посещений. Учреждение работало с 09:00 до 20:00 часов.

Накануне НГС сообщал о том, что лемуры из Новосибирского зоопарка отобрали у ребенка коробочку с попкорном и рисом в карамели. Их добычу сняла на видео сибиряка Анна Новикова.

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