«Кормила даже по ночам»: спасенных на новосибирском заводе зайчиху с зайчатами выпустили на волю

— В начале мая к нам попала эта зайчиха, у нее было много ран от укусов собак. Она была беременная, мы думали, что быстро ее подлечим и выпустим на свободу, чтобы она родила малышей в природе. Но не тут-то было. Очень скоро после того, как она к нам попала, зайчиха принесла семерых зайчат, но один, к сожалению, не выжил, — рассказала НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.