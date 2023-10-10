«Кормила даже по ночам»: спасенных на новосибирском заводе зайчиху с зайчатами выпустили на волю

Сотрудники Центра реабилитации диких животных выпустили на волю зайчиху, которую спасли от собак на территории завода им. Чкалова. Также зоозащитники перевезли в заповедник зайчат, которых родило спасенное животное.
— В начале мая к нам попала эта зайчиха, у нее было много ран от укусов собак. Она была беременная, мы думали, что быстро ее подлечим и выпустим на свободу, чтобы она родила малышей в природе. Но не тут-то было. Очень скоро после того, как она к нам попала, зайчиха принесла семерых зайчат, но один, к сожалению, не выжил, — рассказала НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.
По словам девушки, зайчиха не могла выкармливать потомство из-за того, что у нее на груди были раны. Тогда Алисе самой пришлось выхаживать малышей.
— Кормить приходилось из бутылок с сосками, даже в ночное время. Я их кормила специальной смесью-заменителем, которую используют для выкармливания собак и кошек. Кормить смесью пришлось их около месяца, и за это время они съели практически пять килограммов корма. Так получилось, что я выкармливала не только этих шестерых зайчат, но и еще двух, которых мне передали новосибирцы, — пояснила Алиса.
По словам сибирячки, уже буквально на 4–5-й день зайчатам вместе с кормом стали давать траву. И уже через месяц они полностью перешли на растительный корм.
Как отметила Алиса, все зайчата благополучно выжили. Волонтеры перевезли их в большой вольер на время, пока они полностью не окрепнут. А спустя пару месяцев из увезли в Алтайский край и выпустили на волю.
Ранее в Новосибирской области жители подобрали маленького медвежонка. Животное новосибирцы привезли на субботник и передали волонтерам.