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На беременную зайчиху на заводе в Новосибирске напали собаки — сотрудники закрыли раненое животное в помещении

Зайчиха родила семерых зайчат, но один погиб

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Волонтеры показали маму-зайчиху и ее зайчонка

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В Новосибирске на прошлой неделе волонтеры спасли беременную зайчиху. Как рассказали в «Базе реабилитации животных», 5 мая к зоозащитникам обратилась сотрудница завода им. Чкалова и рассказала, что на территории собаки гоняют зайца. Работники совместными усилиями заманили зайца и закрыли в помещение, но по кровавым следам поняли, что у животного есть травмы.

— Благодаря нашему волонтеру Анастасии быстро доставили в клинику. Там выяснилось, что это зайчиха, у которой вот-вот появится потомство — большой животик и подтекающее молоко из груди. Травмой оказалась огромная скальпированная рана на животе, которую хирурги зашили и поставили дренаж для обработок, — рассказали в группе «База реабилитации животных» в соцсети «ВКонтакте».

Зайчат выкармливают волонтеры

Зайчат выкармливают волонтеры

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Спасенную маму назвали Зая. Через пару дней, 8 мая, зайчиха родила семерых зайчат, один не выжил. Сначала волонтеры нашли трех зайчат, а на следующий день зайчиха принесла еще троих.

— Три маленьких заи чувствуют себя хорошо, мама тоже в порядке. Но есть большая вероятность, что зайчиха не выкормит зайчат. Поэтому они отправятся в Центр реабилитации диких животных ЦРДЖ на выкармливание по часам! Передали наши запасы молока и напутствие — чтобы выжили, — добавили волонтеры.

Зая останется до выздоровления в Центре реабилитации. Сейчас у нее есть свежий шов и дренажная трубка. После лечения волонтеры собираются выпустить животное в лес.

В конце апреля в Новосибирской области жители подобрали маленького медвежонка. Животное новосибирцы привезли на субботник и передали волонтерам.

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