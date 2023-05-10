На беременную зайчиху на заводе в Новосибирске напали собаки — сотрудники закрыли раненое животное в помещении

В Новосибирске на прошлой неделе волонтеры спасли беременную зайчиху. Как рассказали в «Базе реабилитации животных», 5 мая к зоозащитникам обратилась сотрудница завода им. Чкалова и рассказала, что на территории собаки гоняют зайца. Работники совместными усилиями заманили зайца и закрыли в помещение, но по кровавым следам поняли, что у животного есть травмы.

