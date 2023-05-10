На беременную зайчиху на заводе в Новосибирске напали собаки — сотрудники закрыли раненое животное в помещении

В Новосибирске на прошлой неделе волонтеры спасли беременную зайчиху. Как рассказали в «Базе реабилитации животных»,
— Благодаря нашему волонтеру Анастасии быстро доставили в клинику. Там выяснилось, что это зайчиха, у которой вот-вот появится потомство — большой животик и подтекающее молоко из груди. Травмой оказалась огромная скальпированная рана на животе, которую хирурги зашили и поставили дренаж для обработок, — рассказали в группе «База реабилитации животных» в соцсети «ВКонтакте».
Спасенную маму назвали Зая. Через пару дней,
— Три маленьких заи чувствуют себя хорошо, мама тоже в порядке. Но есть большая вероятность, что зайчиха не выкормит зайчат. Поэтому они отправятся в Центр реабилитации диких животных ЦРДЖ на выкармливание по часам! Передали наши запасы молока и напутствие — чтобы выжили, — добавили волонтеры.
Зая останется до выздоровления в Центре реабилитации. Сейчас у нее есть свежий шов и дренажная трубка. После лечения волонтеры собираются выпустить животное в лес.
В конце апреля в Новосибирской области жители подобрали маленького медвежонка. Животное новосибирцы привезли на субботник и передали волонтерам.