Нильский крокодил впал в депрессию, а кайман стал лодкой для черепах — забавное видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке нильский крокодил принял очень забавную позу. Посетители предположили, что у него или осенняя депрессия, или появилось желание съесть камень.
Забавное видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.
На нем мы сначала видим странную позу нильского крокодила. Рептилия открыла рот и долго лежала у камня. Кайман в это время отдыхал по-другому. Он степенно лежал и поглядывал на гостей. В это время его друзья-черепахи поняли, что будет неплохо полежать на нем и погреться.
Белые медвежата в Новосибирском зоопарке стали уже совсем большими — одна из сестер более активна и не дает другой спокойно отдыхать. Их потасовку снял постоянный гость зоопарка.
На прошлой неделе жительница Новосибирска Анастасия Медведева, которая сейчас работает корреспондентом НГС, вспомнила, как потрогала манула в Новосибирском зоопарке. За это в мэрии Новосибирска потребовали журналистку наказать.