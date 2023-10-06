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Нильский крокодил впал в депрессию, а кайман стал лодкой для черепах — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Животные решили немного отдохнуть

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Так крокодил пролежал долгое время. Что он хотел сделать — остается загадкой

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В Новосибирском зоопарке нильский крокодил принял очень забавную позу. Посетители предположили, что у него или осенняя депрессия, или появилось желание съесть камень.

Забавное видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.

На нем мы сначала видим странную позу нильского крокодила. Рептилия открыла рот и долго лежала у камня. Кайман в это время отдыхал по-другому. Он степенно лежал и поглядывал на гостей. В это время его друзья-черепахи поняли, что будет неплохо полежать на нем и погреться.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Белые медвежата в Новосибирском зоопарке стали уже совсем большими — одна из сестер более активна и не дает другой спокойно отдыхать. Их потасовку снял постоянный гость зоопарка.

На прошлой неделе жительница Новосибирска Анастасия Медведева, которая сейчас работает корреспондентом НГС, вспомнила, как потрогала манула в Новосибирском зоопарке. За это в мэрии Новосибирска потребовали журналистку наказать.

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