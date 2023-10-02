freedom
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 7/10
usd 97.41
eur 103.16
СрочноКогда все дома Новосибирска подключат к теплу?
Все новости
Все новости

Не дает поспать сестре: как подросшие белые медвежата ссорятся в Новосибирском зоопарке — видео

Белка и Стрелка очень быстро взрослеют

297

Поспать не удалось!

Поделиться

Белые медвежата в Новосибирском зоопарке стали уже совсем большими — одна из сестер более активна и не дает другой спокойно отдыхать.

Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.

На нем одна из молоденьких медведиц хочет поспать, а вторая не дает ей это сделать. Смотрим на три безуспешные попытки спокойно отдохнуть.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

На прошлой неделе жительница Новосибирска Анастасия Медведева, которая сейчас работает корреспондентом НГС, вспомнила, как потрогала манула в Новосибирском зоопарке.

По теме

Белые медведиМедвежатаНовосибирский зоопаркЗоопарк
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter