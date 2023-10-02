Не дает поспать сестре: как подросшие белые медвежата ссорятся в Новосибирском зоопарке — видео

Белые медвежата в Новосибирском зоопарке стали уже совсем большими — одна из сестер более активна и не дает другой спокойно отдыхать.
Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.
На нем одна из молоденьких медведиц хочет поспать, а вторая не дает ей это сделать. Смотрим на три безуспешные попытки спокойно отдохнуть.
На прошлой неделе жительница Новосибирска Анастасия Медведева, которая сейчас работает корреспондентом НГС, вспомнила, как потрогала манула в Новосибирском зоопарке.