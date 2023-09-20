Как сложилась судьба добермана, которого нашли в пальто? Оказалось, что это девочка — недавно она едва не умерла

Доберманша Герда, которую в середине февраля в наморднике и пальто привязали недалеко от «Приюта Академгородка» для собак, чуть не умерла у нового хозяина. Животное не стерилизовали и после появления щенков у Герды началось воспаление.
О ситуации рассказала руководитель приюта Галина Клебче в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Она подчеркнула, что передавала собаку Герду новому хозяину Матвею на условиях, что животное будет стерилизовано.
— Собака родила вопреки всем нашим договоренностям. Роды были неудачными для собаки. Как оказалось, послед не вышел, началось воспаление. Неделя понадобилась Матвею, чтобы понять, что собаку нужно везти к ветеринару, — негодует Галина Клебче. — Решение об утоплении щенков было принято. И решение написать мне, слава Богу, тоже было принято.
Матвей попросил у приюта помощи — в какую клинику везти собаку. К тому времени животное почти не вставало, отказалось от еды, а также у Герды шла кровь. Собаке экстренно сделали операцию.
— Мне ветврач рассказала, что внутри был полный кошмар — спайки, воспаление. Жизнь собаки была спасена, здоровье ее подорвано, — отметила руководитель приюта.
Но дожидаться полного восстановления Герды новый хозяин не стал. Вчера вечером он забрал ее из ветклиники, несмотря на рекомендации врачей оставить животное под наблюдением.
— Он не захотел слушать и под подписку забрал. Ветклиника отдала собаку, так как собака там была записана на него. Я просила ветклинику позвонить мне, когда он собирается приехать за собакой, чтобы встретиться с ним и подписать договор передачи, который он так и не подписал. Из ветклиники мне сообщили, что Матвей приехал без звонка. Они пытались убедить его не забирать собаку. Не получилось. Он был ужасно злой, — уверяет Галина Клебче.
Мужчина, по словам руководителя приюта, был недоволен оглаской ситуации и критикой в его адрес. Свое мнение по поводу ситуации в итоге он высказал в очень грубой форме.
Корреспондент НГС написала Матвею с просьбой ответить на вопросы.
Прошлым летом в «Приют Академгородка» подкинули породистого пса. Двое мужчин привязали стаффа и ушли.