Как сложилась судьба добермана, которого нашли в пальто? Оказалось, что это девочка — недавно она едва не умерла

— Собака родила вопреки всем нашим договоренностям. Роды были неудачными для собаки. Как оказалось, послед не вышел, началось воспаление. Неделя понадобилась Матвею, чтобы понять, что собаку нужно везти к ветеринару, — негодует Галина Клебче. — Решение об утоплении щенков было принято. И решение написать мне, слава Богу, тоже было принято.