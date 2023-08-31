«Назвали Мишей»: к новосибирцам прибился детеныш енотовидной собаки — он рычал и пугал семью

— Как прибился, не знаю. С утра его не было, мы уехали в город. В обед приезжаем, пошли с внуком в огород — он сидит в уголочке рядом с кастрюлями собачьими. При чем собака его вообще не трогала. Начали подходить — он стал рычать. Мы испугались и вернулись назад в тамбур, — рассказала НГС хозяйка дома.

