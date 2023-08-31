«Назвали Мишей»: к новосибирцам прибился детеныш енотовидной собаки — он рычал и пугал семью

В частный дом к жителям новосибирского поселка Плановый прибился детеныш енотовидной собаки. Он напугал жильцов и долго рычал на них. После этого хозяйка дома несколько дней пыталась пристроить незваного гостя. В итоге ему нашли приют и дали имя.
Жительница поселка Планового Наталья рассказала корреспонденту НГС о том, что дом ее семьи обнесен высоким забором, а во дворе в будке живет лайка. Как детеныш енотовидной собаки проник внутрь — загадка для жильцов.
— Как прибился, не знаю. С утра его не было, мы уехали в город. В обед приезжаем, пошли с внуком в огород — он сидит в уголочке рядом с кастрюлями собачьими. При чем собака его вообще не трогала. Начали подходить — он стал рычать. Мы испугались и вернулись назад в тамбур, — рассказала НГС хозяйка дома.
Наталья поняла, что перед ней не взрослая особь и стала переживать, что зверек не выживет на улице один. Семья предлагала енотовидной собаке яблоко, печенье, молоко. Он не подходил и рычал.
Женщина отправила сообщение о находке в местные чаты, ее сын распространил сообщение по соцсетям. По словам Натальи, все, кто видел посты говорили, что щенок хорошенький, а она была в растерянности — не знала, куда его девать.
— Звонила в департамент профильный, в центры помощи животным, в мэрию. Меня везде перенаправляли в другие места, и никто не соглашался помочь. Одни говорили, что занимаются только домашними животными, другие — что только дикими опасными, а с таким не сталкивались. Посоветовали звонить в полицию, участковому. Я посмеялась — мол, что, за незаконное проникновение на частную территорию его судить будете? Но позвонила, — продолжает Наталья.
Пока женщина разговаривала с участковой, в разговор вклинился какой-то мужчина и предложил забрать дикую собаку к себе на дачу — мужчина сказал, что у него есть вольер. Приехал вчера, 30 августа, через 30 минут после звонка с женой и ребенком, в перчатках забрал детеныша енотовидной собаки и посадил в коробку. Тот сначала рычал и лаял, а затем успокоился.
— Участковая смеялась. Сказала, что этот мужчина — безбашенный. Потом оказалось, что он — брат моей одноклассницы. В итоге он пристроил детеныша собаки в контактный зоопарк. Пока уточняю, в какой. Ему уже даже имя дали — назвали Мишей. Будем звонить, интересоваться, как он там, — говорит женщина.
В июле другая енотовидная собака пугала жителей Чулымской области. Из-за болезни животное облысело — его обнаружили в курятнике и убили.