«Не лаял, а как будто шипел»: сибирячка убила страшного лысого зверя, который забежал в ее курятник

В Чулымском районе Новосибирской области местная жительница заметила странное животное. Лысый зверь забежал в курятник и начал шипеть. В местном ЕДДС подтвердили журналисту, что инцидент произошел в селе Иткуль.
— Животное забежало в курятник, бабушка услышала шум, зашла туда, зверь не лаял, а как будто шипел. Она палку взяла и его убила. Сейчас увезли животное в ветеринарию, там его проверяют. Предположительно, это енотовидная собака, но, вероятно, у нее какое-то заболевание, потому что волосы выпали, — объяснили в ЕДДС.
NGS.RU также обратился в пресс-службу областного Минприроды, там пообещали уточнить информацию.
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