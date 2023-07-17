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«Не лаял, а как будто шипел»: сибирячка убила страшного лысого зверя, который забежал в ее курятник

Предположительно, это енотовидная собака, которая болела

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Так выглядит зверь, который забежал в курятник

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В Чулымском районе Новосибирской области местная жительница заметила странное животное. Лысый зверь забежал в курятник и начал шипеть. В местном ЕДДС подтвердили журналисту, что инцидент произошел в селе Иткуль.

— Животное забежало в курятник, бабушка услышала шум, зашла туда, зверь не лаял, а как будто шипел. Она палку взяла и его убила. Сейчас увезли животное в ветеринарию, там его проверяют. Предположительно, это енотовидная собака, но, вероятно, у нее какое-то заболевание, потому что волосы выпали, — объяснили в ЕДДС.

NGS.RU также обратился в пресс-службу областного Минприроды, там пообещали уточнить информацию.

В июне дикий медведь вышел к людям в Здвинском районе Новосибирской области. Зверя видели рядом с селом Верх-Каргат.

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