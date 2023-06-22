«Говорили, что он урод, и называли Добби»: история голых собак, которых нашли в земляной яме

Всех щенков пристроили, но через некоторое время от Сэта отказались. Его взяли на передержку хозяева Рубина, но волонтеры быстро нашли ему новую семью.



— Увидели объявление, в тот же день приехали знакомиться с Сэтом. Знакомство прошло хорошо, и я поняла, что при положительном решении со стороны опекунов этот пёс будет у нас, — вспоминает новая хозяйка Сэта Александра. — Удивило в этой собаке то, что он сразу почувствовал семью. Несмотря на то, что он был день-два у нас, он сразу понял, кто его хозяин, сразу начал спать со мной.

