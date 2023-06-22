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«Говорили, что он урод, и называли Добби»: история голых собак, которых нашли в земляной яме

Из семи новорожденных щенков четверо взяли гены папы — представителя редкой породы ксоло

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Посмотрите видеоисторию семерых необычных щенят

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

Лысый щенок Сэт, о котором НГС писали в апреле, нашел новую семью. Об этом сообщили волонтеры, которые привезли в Новосибирск найденных в земляной яме щенков.

В этом видео мы рассказываем историю всех щенков. Их мама — обычная дворняжка, волонтеры определили, что щенки — помесь с редкой породой ксолоитцкуинтли, которую сокращенно называют ксоло. Лысых щенков зовут Рубин, Люций, Сэт и Зара.

Щенков нашли в земляной яме в небольшом селе Алтайского края

Щенков нашли в земляной яме в небольшом селе Алтайского края

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Ксолоитцкуинтли — древняя порода собак, в Мексике эти собаки считаются национальным достоянием.

Всего в помете было семь щенков

Всего в помете было семь щенков

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Зара получилась ростом с таксу, Рубин, Сэт и Люций очень похожи друг на друга, только двое из них — с хохолком.

Щенки разного роста и размера. Например, Зара выглядит как ее голые братья Рубин, Сэт и Люций, только она размером с таксу

Щенки разного роста и размера. Например, Зара выглядит как ее голые братья Рубин, Сэт и Люций, только она размером с таксу

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Всех щенков пристроили, но через некоторое время от Сэта отказались. Его взяли на передержку хозяева Рубина, но волонтеры быстро нашли ему новую семью.

— Увидели объявление, в тот же день приехали знакомиться с Сэтом. Знакомство прошло хорошо, и я поняла, что при положительном решении со стороны опекунов этот пёс будет у нас, — вспоминает новая хозяйка Сэта Александра. — Удивило в этой собаке то, что он сразу почувствовал семью. Несмотря на то, что он был день-два у нас, он сразу понял, кто его хозяин, сразу начал спать со мной.

Кроме Сэта, в семье есть еще собаки, но проблем с дележкой территории не было. Волонтеры предупреждали, что собака сложная и подойдет не каждому.

Щенков раздали в семьи

Щенков раздали в семьи

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— Я не считаю, что это сложная порода. Наверное, нужен просто свой подход, — считает Александра. — Единственное, это требует какого-то особого ухода за кожей, особенно в летний период. И учитывая, что до этого у Сэта была не очень благополучная судьба и есть определенные моменты, на которые мы в большей степени обращаем внимание.

Сэт теперь живет в Академгородке, а его брат Люций — в центре, недалеко от Нарымского сквера. По словам его хозяйки, сначала прохожие странно реагировали на собаку.

— Народ кричал: «Какой урод!», «Добби», — вспоминает Мария, у которой живет Люций. — Каждому хотелось подойти и обязательно рядом с ним что-то ляпнуть.

Самыми дружелюбными по отношению к их голым псам оказались бабушки, которые называют их красавцами.

Мать щенков — обычная дворняжка, а отец — пес породы ксоло

Мать щенков — обычная дворняжка, а отец — пес породы ксоло

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— Я когда его увидела маленького, он совсем малюсенький такой был, с ладошечку. И у него торчали маленькие ушки острые. И я хотела его назвать, как из мультика «Разочарование» — Люцик. Он очень похож был, — говорит Мария. — Из Люцика превратился в Люция, потом в Люцифера, видимо, далее уже будет Люциусом, когда вырастет окончательно.

По ее словам, у наших кинологов небольшой опыт работы с этой породой.

Воспитывать Люция непросто, новые владельцы обращаются к кинологам, но у специалистов нет большого опыта работы с этой породой.

— У него свое «я», и очень сильное, — делится наблюдениями хозяйка Люция. — Собака сама по себе очень умная. Он быстро соображает, он быстро понимает, что от него хотят. Он быстро может учить команды.

Хозяева этих собак говорят, что они очень умные, но себе на уме

Хозяева этих собак говорят, что они очень умные, но себе на уме

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Кроме отсутствия шерсти, у лысых собак есть еще одна особенность — у них нет нижних зубов, поэтому язык вываливается. Особенно забавно наблюдать, когда собаки спят. В этом видео вы можете увидеть, как спит Люций.

Мохнатые щенки из помета Мия, Тотоша и Тор тоже живут в семьях и тоже стали любимцами.

Недавно на Ключ-Камышенском плато нашли брошенного щенка хорька. Чтобы выходить животное, обратились к специалистам.

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