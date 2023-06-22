«Говорили, что он урод, и называли Добби»: история голых собак, которых нашли в земляной яме

Лысый щенок Сэт, о котором НГС писали в апреле, нашел новую семью. Об этом сообщили волонтеры, которые привезли в Новосибирск найденных в земляной яме щенков.
В этом видео мы рассказываем историю всех щенков. Их мама — обычная дворняжка, волонтеры определили, что щенки — помесь с редкой породой ксолоитцкуинтли, которую сокращенно называют ксоло. Лысых щенков зовут Рубин, Люций, Сэт и Зара.
Ксолоитцкуинтли — древняя порода собак, в Мексике эти собаки считаются национальным достоянием.
Зара получилась ростом с таксу, Рубин, Сэт и Люций очень похожи друг на друга, только двое из них — с хохолком.
Всех щенков пристроили, но через некоторое время от Сэта отказались. Его взяли на передержку хозяева Рубина, но волонтеры быстро нашли ему новую семью.
— Увидели объявление, в тот же день приехали знакомиться с Сэтом. Знакомство прошло хорошо, и я поняла, что при положительном решении со стороны опекунов этот пёс будет у нас, — вспоминает новая хозяйка Сэта Александра. — Удивило в этой собаке то, что он сразу почувствовал семью. Несмотря на то, что он был день-два у нас, он сразу понял, кто его хозяин, сразу начал спать со мной.
Кроме Сэта, в семье есть еще собаки, но проблем с дележкой территории не было. Волонтеры предупреждали, что собака сложная и подойдет не каждому.
— Я не считаю, что это сложная порода. Наверное, нужен просто свой подход, — считает Александра. — Единственное, это требует какого-то особого ухода за кожей, особенно в летний период. И учитывая, что до этого у Сэта была не очень благополучная судьба и есть определенные моменты, на которые мы в большей степени обращаем внимание.
Сэт теперь живет в Академгородке, а его брат Люций — в центре, недалеко от Нарымского сквера. По словам его хозяйки, сначала прохожие странно реагировали на собаку.
— Народ кричал: «Какой урод!», «Добби», — вспоминает Мария, у которой живет Люций. — Каждому хотелось подойти и обязательно рядом с ним что-то ляпнуть.
Самыми дружелюбными по отношению к их голым псам оказались бабушки, которые называют их красавцами.
— Я когда его увидела маленького, он совсем малюсенький такой был, с ладошечку. И у него торчали маленькие ушки острые. И я хотела его назвать, как из мультика «Разочарование» — Люцик. Он очень похож был, — говорит Мария. — Из Люцика превратился в Люция, потом в Люцифера, видимо, далее уже будет Люциусом, когда вырастет окончательно.
По ее словам, у наших кинологов небольшой опыт работы с этой породой.
Воспитывать Люция непросто, новые владельцы обращаются к кинологам, но у специалистов нет большого опыта работы с этой породой.
— У него свое «я», и очень сильное, — делится наблюдениями хозяйка Люция. — Собака сама по себе очень умная. Он быстро соображает, он быстро понимает, что от него хотят. Он быстро может учить команды.
Кроме отсутствия шерсти, у лысых собак есть еще одна особенность — у них нет нижних зубов, поэтому язык вываливается. Особенно забавно наблюдать, когда собаки спят. В этом видео вы можете увидеть, как спит Люций.
Мохнатые щенки из помета Мия, Тотоша и Тор тоже живут в семьях и тоже стали любимцами.
Недавно на Ключ-Камышенском плато нашли брошенного щенка хорька. Чтобы выходить животное, обратились к специалистам.