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На Ключ-Камышенском плато Новосибирска нашли брошенного щенка хорька — смотрим милое видео

Нашедшая хорька женщина обратилась за советом, чем кормить малыша

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На момент публикации нашедшая зверька женщина получила информацию о правильном уходе за ним

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Жительница микрорайона Ключ-Камышенское плато в Новосибирске на прогулке нашла детеныша хорька, завернутого в голубую тряпицу. Пытаясь понять, кто же это такой, Елена Атаманенко обратилась за советом в районный паблик во «ВКонтакте», приложив видео и фото.

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Щенок помещается в ладошке

Видео: Елена Атаманенко

— На лестнице, которая ведет к калитке домов на улице Пролетарской, 271/2 и 271/3, нами был обнаружен брошенный, завернутый в голубую тряпицу младенец неизвестного животного. «Яндекс» по фото определяет, что это то ласка, то хорек, то норка. Прошу дать точную информацию: что это за зверек, какой у него возраст, чем и как его кормить, — обратилась к соседям Атаманенко.

Как обычно бывает в таких ситуациях, в комментариях отметились десятки «экспертов», щедрых на самые разные, в том числе и противоположные друг другу, советы. К счастью, Елена не сидела сложа руки и сама обратилась в фонд помощи куньим, где и получила консультацию. Щенок оказался диким степным хорьком, сейчас его кормят в соответствии с рекомендациями для таких животных.

Ранее НГС сообщал, что новосибирские волонтеры ищут новых хозяев для 8-месячного щенка по имени Сэт. У животного необычная внешность: читатели прозвали его чупакаброй, а на передержке его называют ласковым мальчиком.

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