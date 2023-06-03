На Ключ-Камышенском плато Новосибирска нашли брошенного щенка хорька — смотрим милое видео

— На лестнице, которая ведет к калитке домов на улице Пролетарской, 271/2 и 271/3, нами был обнаружен брошенный, завернутый в голубую тряпицу младенец неизвестного животного. «Яндекс» по фото определяет, что это то ласка, то хорек, то норка. Прошу дать точную информацию: что это за зверек, какой у него возраст, чем и как его кормить, — обратилась к соседям Атаманенко.

