«Вставали даже ночью»: как чувствует себя детеныш хорька, которого нашла сибирячка на Ключ-Камышенском плато

Жительница Новосибирска Юлия Атаманенко рассказал НГС, как чувствует себя хорек, которого она нашла на прогулке. Напомним, детеныша хорька, завернутого в голубую тряпицу, сибирячка нашла 1 июня, когда шла на работу.
— Утром 1-го июня мы пошли на работу со свекровью Еленой. На ступеньках, ведущих к калитке во двор, мальчишка лет 10 нашел какого-то зверя, завернутого в тряпочку. Мы, конечно, заинтересовались, подошли. Не сразу поняли, кто это: Яндекс фото определил, как ласку, но у нас были сомнения из-за размера. Мальчишка забрал находку домой, а я не наставила на обратном, так как спешили на работу. Но, понимая, что, скорее всего, дома ему скажут, что зверь им этот не нужен, я попросила обменяться номерами. Так и было. И после работы, спустя несколько часов, отправилась за малышом, — рассказала Юлия Атаманенко.
По словам женщины, она переживала, что хорек погибнет. Чтобы выходить малыша, знакомый ветеринар посоветовал женщине купить питание для выкармливания щенков.
— Кормили каждые два часа, делали малышу массаж. Вставали даже ночью. На следующий день он стал хуже кушать, и я крепко испугалась за него. Кстати, тогда я уже определила, что этот малыш — девочка. Я отвезла животное специалисту. Сейчас у малыша все хорошо, она на связи, малышка вес набирает, — рассказал Юлия.
Как рассказала НГС координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова, при нахождении хорьков и других куницеобразных, лучше всего передать их специалистам.
— Лучше всего животное передать специалистам, но если ситуация критическая, то маленьких хорьков категорически нельзя кормить коровьим молоком. Лучше всего выкармливать смесями для котят или щенят. Если он без шерсти, то обязательно держать его в тепле. Но еще раз повторюсь, лучше всего связаться со специалистами, которые умеют выхаживать таких животных, — рассказала Алиса Богомолова.
Ранее в Новосибирске волонтеры спасли беременную зайчиху. На нее напали собаки, но животное удалось отбить. Вскоре спасенная зайчиха родила семерых зайчат.