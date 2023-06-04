«Вставали даже ночью»: как чувствует себя детеныш хорька, которого нашла сибирячка на Ключ-Камышенском плато

— Утром 1-го июня мы пошли на работу со свекровью Еленой. На ступеньках, ведущих к калитке во двор, мальчишка лет 10 нашел какого-то зверя, завернутого в тряпочку. Мы, конечно, заинтересовались, подошли. Не сразу поняли, кто это: Яндекс фото определил, как ласку, но у нас были сомнения из-за размера. Мальчишка забрал находку домой, а я не наставила на обратном, так как спешили на работу. Но, понимая, что, скорее всего, дома ему скажут, что зверь им этот не нужен, я попросила обменяться номерами. Так и было. И после работы, спустя несколько часов, отправилась за малышом, — рассказала Юлия Атаманенко.