«Так не надо покупать разводню»: что новосибирцы думают об истории с больным котенком мейн-куна за 6 тысяч

— Мы своего мейн-куна покупали в питомнике за 35 тысяч. Здоров как бык. Удивительно, правда? — написал комментатор 279595781.



— Считаю, что безнравственно платить деньги за «породистых» кошек и собак, когда тысячи их мучаются без дома и нуждаются в помощи! В любую деревню заедете — и вам бесплатно отдадут сколько угодно котят и щенят! Которым иначе, возможно, вообще не жить! — отметил ALЕX.

— А мы своего вислоухого любимца покупали с рук. У него разъезжались ножки, и не факт, что он в будущем был бы без изъяна. Но дочери понравились глаза, а это душа котэ. Мы пошли на такой риск. Хотя и платили 5500 за него. Мы брали для себя, роднульку. Мало того, что брали девочку — через три дня она попала в реанимацию и оказалось, что кот. К моим двоим старушкам, 15 и 16 лет, — кот. Но сейчас это парень хоть куда. Прокололи витамины, уколы, обработка. Сейчас наш царь здоров. Ноги, как у кенгуру, сильные. Любим и лелеем, — поделился историей Гость.

