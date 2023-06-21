«Так не надо покупать разводню»: что новосибирцы думают об истории с больным котенком мейн-куна за 6 тысяч

Новосибирцы эмоционально отреагировали на новость о том, что сибирячка купила за
Питомец, которого назвали Принцем, оказался с блохами, отитом и переломанными лапами. Продавец заявила, что у котенка не было таких проблем со здоровьем при продаже — только блохи, потому что его выпускали гулять на улицу.
— Это не заводчица, а типичный безответственный разведенец. Какая улица для породистых котят?! И эта «умница» еще недоумевает, откуда у котенка отит? Да она даже ни одной положенной в этом возрасте прививки котенку не сделала, паспорт ему не оформила. А какой дрянью она его кормила вместо специализированного корма? Таких особ даже близко нельзя подпускать к разведению животных. Принцу и его хозяйке желаю терпения и здоровья, — отметил пользователь сайта НГС 280343906.
— Мы своего мейн-куна покупали в питомнике за
— Считаю, что безнравственно платить деньги за «породистых» кошек и собак, когда тысячи их мучаются без дома и нуждаются в помощи! В любую деревню заедете — и вам бесплатно отдадут сколько угодно котят и щенят! Которым иначе, возможно, вообще не жить! — отметил ALЕX.
— А мы своего вислоухого любимца покупали с рук. У него разъезжались ножки, и не факт, что он в будущем был бы без изъяна. Но дочери понравились глаза, а это душа котэ. Мы пошли на такой риск. Хотя и платили 5500 за него. Мы брали для себя, роднульку. Мало того, что брали девочку — через три дня она попала в реанимацию и оказалось, что кот. К моим двоим старушкам, 15 и 16 лет, — кот. Но сейчас это парень хоть куда. Прокололи витамины, уколы, обработка. Сейчас наш царь здоров. Ноги, как у кенгуру, сильные. Любим и лелеем, — поделился историей Гость.
— Какой питомник? Какой заводчик? Зачем вы незнакомые слова не к месту употребляете? Какие «бумаги» показали? Напечатанные на принтере дипломы чемпионов мира по ловле мышей? Собирая по городу всё, что шевелится «по низу рынка», на какой результат вы надеялись? Всё, что недоплатили при покупке, доплатите ветеринарам и ветаптеке. Только результат будет не один и тот же. Смесь бульдога с носорогом уже не исправить, — уверен Каbан.
— Так не надо покупать разводню, тогда их и разводить в таких условиях не будут. И, конечно же, нужны законы, регулирующие всё это, налоги на животных. Тогда ни брошенных, ни бездомных, ни разводимых в таких условиях не будет! — убежден пользователь Гость.
— Уж сколько раз твердили миру: дешевая рыбка, фиговая юшка... Нет, они всё прутся за дешевыми мейн-кунами к людям, которые понятия не имеют, как должна вестись племенная деятельность. На заводчицу нужно написать заявление в прокуратуру и полицию за жестокое обращение с животными, содержание в ненадлежащих условиях. Лапы у кота переломаны, вероятно, из-за алиментарного гиперпаратиреоза — недостаток кальция из-за несбалансированного питания. Заболевание серьезное, может привести к инвалидности. И переломы, блохи и ушной клещ — это еще не самое страшное. Кота бы проверить на скрытые инфекции вроде вирусного лейкоза, иммунодефицита и коронавируса кошек, который вызывает перитонит. Все эти болячки могут передаться здоровому питомцу. Пока вы будете экономить на породе, будут плодить инвалидов. Нет денег — берите из приюта или с выставок-раздач животных, они там привитые и относительно здоровые, — советует your_firefly.
— Как ветеринарный врач могу сказать, что попадаются и недобросовестные заводчики, продающие животных непонятно в каком состоянии. И еще есть отдельная категория, которая где-то собирает животных и умудряется их продавать. А они сидят толпой, все друг друга заражают и в большинстве случаев умирают, несмотря на лечение. Такие продавцы привозят животных сами и не приглашают к себе домой. А люди хотят купить породистое животное дешево, не смотрят, видимо, вообще, где и у кого берут, больных и часто совсем не породистых. Хотя не все такие, — отметил комментатор Гость.
— Моя Маша простая сибирская была киса, всё понимала, знала, когда придет с работы муж, когда придут дети. Как это у нее получалось — непонятно. Прожила с нами 23 года и 3 месяца. Досталась бесплатно. Другая киса, сфинкс — подарила подруга, — прожила 16,5. Кошки летом всегда на природе были. Но блох мы на них не видали никогда. Сфинкс любила купаться каждый день, сама шла к воде, но Маша — только раз в месяц, и то — вся семья держит и моет. Кошки ели то, что им нравилось, — фрукты практически все, мясо, печень. Корм никогда. Никогда не болели ничем. Покупать за деньги глупо, много есть бесплатно, — уверена еще одна пользовательница с ником Гость.
— Нам нашего мейн-куна просто вручили — «или выкинем на улицу». Вырос бесподобный красавец, которого, увидев, бывшие «хозяева» стали слезно просить обратно. Ведь это был невзрачный черненький дрищ, нескладный длиннолапый котенок. А теперь пушистый кот весом 5,5 кг. А вы не переживайте, всё с вашим Принцем будет хорошо. Наш кот здоров, уже стал папой, а год ему 27 июня. Эту «заводчицу» нужно обязательно проверить волонтерам и привлечь полицию. Представьте себе, в каких условиях содержание животных, если котенок в таком состоянии. Не оставляйте этого случая, нужно забрать животных. Я надеюсь, что всё закончится хорошо, — пишет 280792805.
— Знакомая живет в Латвии, купили мейн-куна в питомнике за 800 евро. Через месяц заболели стригущим лишаем вместе с котом, плюс ушной клещ. А недавно выявили патологию в сердце. Так что богатые тоже плачут, — уверен еще один Гость.
В марте в Новосибирской области мейн-кун по кличке Шерхан оказался в приюте после того, как его нашли брошенным в подвале.