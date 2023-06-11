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Играли в «царя горы»: белые медвежата устроили бой за айсберг в бассейне — умилительное видео

В Новосибирском зоопарке с самого утра много посетителей

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Также собравшихся поразило кормление медведей

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В Новосибирском зоопарке белые медвежата-двойняшки вышли на прогулку. Во время купания в бассейне малыши устроили бой за искусственный айсберг. Этот момент запечатлела наш корреспондент Мария Тищенко.

— В зоопарке большую толпу с самого утра собрали возле себя белые медведи. Они бегали по снегу, играли с мячом, в «царя горы» на айсберге. Герда сначала отдыхала, пока ее дети играли и плавали, а потом, потрогав воду, всё же решилась плавать с ними, — рассказала журналист.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Мария Тищенко

Также собравшихся поразило кормление медведей: Герда как самая опытная поймала мясо на лету и съела.

Маленькие медвежата уже стали звездами Новосибирского зоопарка. В конце марта НГС опубликовал видео, на котором медвежонок настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.

Медвежата родились в декабре прошлого года. В середине апреля ветеринары провели клиническое обследование, чипирование и определили пол детенышей — это две девочки. Сейчас Новосибирский зоопарк имени Шило объявил конкурс на лучшие имена для медвежат.

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