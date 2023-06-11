Играли в «царя горы»: белые медвежата устроили бой за айсберг в бассейне — умилительное видео

В Новосибирском зоопарке белые медвежата-двойняшки вышли на прогулку. Во время купания в бассейне малыши устроили бой за искусственный айсберг. Этот момент запечатлела наш корреспондент Мария Тищенко.
— В зоопарке большую толпу с самого утра собрали возле себя белые медведи. Они бегали по снегу, играли с мячом, в «царя горы» на айсберге. Герда сначала отдыхала, пока ее дети играли и плавали, а потом, потрогав воду, всё же решилась плавать с ними, — рассказала журналист.
Также собравшихся поразило кормление медведей: Герда как самая опытная поймала мясо на лету и съела.
Маленькие медвежата уже стали звездами Новосибирского зоопарка. В конце марта НГС опубликовал видео, на котором медвежонок настолько громко требовал, чтобы Герда его покормила, что перекрыл звук самолета.