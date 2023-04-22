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Чихуа-хуа Пантеля, который застрял на три недели в Таиланде, вернули в Новосибирск

Хозяйка специально для этого слетала в Бангкок и обратно

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Пес-путешественник внезапно стан невыездным три недели назад, хотя раньше подобных проблем не возникало

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Супругам из Новосибирска удалось доставить домой своего 8-летнего питомца Пантелея, который застрял в Бангкоке на три недели. Собаку породы чихуа-хуа не пропустили вместе с хозяевами на обратный рейс из-за проблем с документами. С их правильным оформлением помог некий Сергей, которого нашли по сарафанному радио после резонанса в СМИ.

— Сергей конкретно занимается перевозкой животных из Тая и в Тай. Он очень удивился произошедшему и сказал, что собаку можно забрать и без моего участия. Но я решила не рисковать. Сергей быстро оформил необходимые документы, и я прилетела за Пантелеем, вот теперь мы вернулись, — поделилась радостью с НГС хозяйка собаки Кира.

Слева направо: Сергей, который помогал с документами, Кира с Пантелеем на руках

Слева направо: Сергей, который помогал с документами, Кира с Пантелеем на руках

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С питомцем супруги из Новосибирска путешествуют около 8 лет. Когда новость об их внезапной разлуке распространилась, в «Аэрофлоте» объяснили НГС, почему пса не допустили на рейс.

Все три недели за собакой ухаживали неравнодушные люди. Правда, не бесплатно: за 10 000 бат.

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Чихуа-хуаСобакаПутешествияТаиланд
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