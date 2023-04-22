Чихуа-хуа Пантеля, который застрял на три недели в Таиланде, вернули в Новосибирск

— Сергей конкретно занимается перевозкой животных из Тая и в Тай. Он очень удивился произошедшему и сказал, что собаку можно забрать и без моего участия. Но я решила не рисковать. Сергей быстро оформил необходимые документы, и я прилетела за Пантелеем, вот теперь мы вернулись, — поделилась радостью с НГС хозяйка собаки Кира.