Чихуа-хуа Пантеля, который застрял на три недели в Таиланде, вернули в Новосибирск

Супругам из Новосибирска удалось доставить домой своего
— Сергей конкретно занимается перевозкой животных из Тая и в Тай. Он очень удивился произошедшему и сказал, что собаку можно забрать и без моего участия. Но я решила не рисковать. Сергей быстро оформил необходимые документы, и я прилетела за Пантелеем, вот теперь мы вернулись, — поделилась радостью с НГС хозяйка собаки Кира.
С питомцем супруги из Новосибирска путешествуют около 8 лет. Когда новость об их внезапной разлуке распространилась, в «Аэрофлоте» объяснили НГС, почему пса не допустили на рейс.
Все три недели за собакой ухаживали неравнодушные люди. Правда, не бесплатно: за
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