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Тема дняЖурналист НГС написала «Тотальный диктант»
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Под Новосибирском построят центр для лечения и реабилитации диких животных

После лечения животных будут отпускать в заказник

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Сейчас власти выбирают место для создания центра

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Под Новосибирском в Кудряшовском бору власти планируют создать центр для лечения и реабилитации диких животных. Об этом в личном Telegram-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

— Посмотрели подходящие для строительства реабилитационного центра места в Кудряшовском бору. Это будет центр для лечения и ветеринарной реабилитации животных. После лечения животных отпустят в заказник или другое привычное место обитания, — говорится в сообщении.

Как отметил глава регионального Минприроды, центр планируют открыть в 2025 году.

Ранее в Новосибирской области подвели итоги зимнего маршрутного учета диких зверей. Так, на территории охотничьих угодий региона водится 1300 медведей и 3000 соболей.

ЗаказникЖивотныеНовосибирск
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