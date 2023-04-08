Под Новосибирском построят центр для лечения и реабилитации диких животных

Под Новосибирском в Кудряшовском бору власти планируют создать центр для лечения и реабилитации диких животных. Об этом в личном Telegram-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
— Посмотрели подходящие для строительства реабилитационного центра места в Кудряшовском бору. Это будет центр для лечения и ветеринарной реабилитации животных. После лечения животных отпустят в заказник или другое привычное место обитания, — говорится в сообщении.
Как отметил глава регионального Минприроды, центр планируют открыть в 2025 году.
Ранее в Новосибирской области подвели итоги зимнего маршрутного учета диких зверей. Так, на территории охотничьих угодий региона водится 1300 медведей и 3000 соболей.