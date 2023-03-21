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В охотничьих угодьях Новосибирской области насчитали 1300 медведей

Также охотоведы зафиксировали около 11,5 тысячи лосей

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В НСО пересчитали диких зверей

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В Новосибирской области подвели итоги зимнего маршрутного учета диких зверей. Так, на территории охотничьих угодий региона водится 1300 медведей и 3000 соболей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минприроды НСО Евгений Шестернин.

— В общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Новосибирской области 56 817 косуль, около 11,5 тысячи лосей, 200 рысей и 12 тысяч барсуков, — также отмечается в сообщении.

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области назвали дату начала весеннего сезона охоты в регионе. Как сообщил заместитель министра Юрий Марченко, охота на селезней уток открывается в регионе с 16 апреля.

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