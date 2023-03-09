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Стала известна дата открытия весенней охоты в Новосибирской области

Сезон охоты продлится до начала мая

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Охота на селезней уток открывается в регионе с 16 апреля

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В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области назвали дату начала весеннего сезона охоты в регионе. Как сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра Юрий Марченко, охота на селезней уток открывается в регионе с 16 апреля.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии региона, весенняя охота продлится в Новосибирской области до начала мая. Она будет разделена на южную и северную зоны.

— Если южные закончатся к 5 мая, то в северных охота будет до 9 мая, — сообщил Юрий Марченко.

Между тем в министерстве природных ресурсов и экологии региона со ссылкой на замминистра уточнили, что с 16 апреля в Новосибирской области разрешена охота с использованием живых подсадных уток. Охота открыта на селезней уток, а также на вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева.

Охотиться на селезней без использования подсадных уток разрешат позднее. В южных районах области с 26 апреля, в северных — с 30 апреля.

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона, в 2023 году в Новосибирской области начали действовать новые правила охоты.

— Первого марта вступили в силу изменения федерального законодательства об охоте на селезней уток. Теперь охота с использованием одной живой подсадной утки осуществляется с участием не более двух охотников, — сообщил Юрий Марченко.

В конце января в Новосибирской области полиция прекратила уголовное дело о незаконной добыче 12 косуль.

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