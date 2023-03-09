Стала известна дата открытия весенней охоты в Новосибирской области

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области назвали дату начала весеннего сезона охоты в регионе. Как сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра Юрий Марченко, охота на селезней уток открывается в регионе с
По словам замминистра природных ресурсов и экологии региона, весенняя охота продлится в Новосибирской области до начала мая. Она будет разделена на южную и северную зоны.
— Если южные закончатся к
Между тем в министерстве природных ресурсов и экологии региона со ссылкой на замминистра уточнили, что с
Охотиться на селезней без использования подсадных уток разрешат позднее. В южных районах области с
Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона, в 2023 году в Новосибирской области начали действовать новые правила охоты.
— Первого марта вступили в силу изменения федерального законодательства об охоте на селезней уток. Теперь охота с использованием одной живой подсадной утки осуществляется с участием не более двух охотников, — сообщил Юрий Марченко.
В конце января в Новосибирской области полиция прекратила уголовное дело о незаконной добыче 12 косуль.