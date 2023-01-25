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Полиция прекратила уголовное дело о незаконной добыче 12 косуль под Новосибирском

Уголовное преследование подозреваемого Андрея Ольховика прекращено 25 декабря 2022 года

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Дело о добыче косуль прекратили

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Полиция прекратила уголовное преследование охотника Андрея Ольховика, задержанного в январе 2022 года на трассе недалеко от поселка Коченево под Новосибирском с 12 тушами косуль. Об этом НГС сообщила его адвокат Дарья Бегунова.

— Уголовное преследование моего доверителя и уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, повлекшая особо крупный ущерб) прекращено 25 декабря 2022 года. Основанием для прекращения стал п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — в связи с отсутствием события преступления. В рамках расследования было установлено, что разрешения на добычу части копытных животных были получены моим доверителем в установленном законом порядке. Кроме того, смерть животных, согласно данным судебно-ветеринарной экспертизы, наступила в период с 1 по 30 ноября 2021 года и в начале зимы, но не позднее 15 декабря. То есть задолго до того факта, как моего доверителя задержали с тушами косуль, которые он перевозил на принадлежащем ему автомобиле. Таким образом, утверждения о том, что мой доверитель браконьер, не соответствуют действительности, — заявила Дарья Бегунова.

Согласно постановлению о прекращении уголовного дела, которое представитель Ольховика предоставила в редакцию НГС, уголовное преследование мужчины действительно прекращено. В постановлении сказано, что следствию «не представляется сделать вывод о наличии в действиях Ольховика события преступления».

Напомним, по факту добычи 12 косуль 11 января 2022-го возбуждалось уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба, который оценили в 480 000 рублей. Подозреваемым по нему проходил Андрей Ольховик, в автомобиле которого и были найдены 12 туш животных.

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