Полиция прекратила уголовное дело о незаконной добыче 12 косуль под Новосибирском

— Уголовное преследование моего доверителя и уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, повлекшая особо крупный ущерб) прекращено 25 декабря 2022 года. Основанием для прекращения стал п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — в связи с отсутствием события преступления. В рамках расследования было установлено, что разрешения на добычу части копытных животных были получены моим доверителем в установленном законом порядке. Кроме того, смерть животных, согласно данным судебно-ветеринарной экспертизы, наступила в период с 1 по 30 ноября 2021 года и в начале зимы, но не позднее 15 декабря. То есть задолго до того факта, как моего доверителя задержали с тушами косуль, которые он перевозил на принадлежащем ему автомобиле. Таким образом, утверждения о том, что мой доверитель браконьер, не соответствуют действительности, — заявила Дарья Бегунова.