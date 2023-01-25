Полиция прекратила уголовное дело о незаконной добыче 12 косуль под Новосибирском

Полиция прекратила уголовное преследование охотника Андрея Ольховика, задержанного в январе 2022 года на трассе недалеко от поселка Коченево под Новосибирском с 12 тушами косуль. Об этом НГС сообщила его адвокат Дарья Бегунова.
— Уголовное преследование моего доверителя и уголовное дело по
Согласно постановлению о прекращении уголовного дела, которое представитель Ольховика предоставила в редакцию НГС, уголовное преследование мужчины действительно прекращено. В постановлении сказано, что следствию «не представляется сделать вывод о наличии в действиях Ольховика события преступления».
Напомним, по факту добычи 12 косуль 11 января