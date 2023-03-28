«На меня идет травля»: хозяйка стаффа заявила, что у ее собаки сотрясение после конфликта с корги и его владельцами

— Мой друг пошел гулять с собаками в лесок за нашим ЖК. Они игрались. Хозяйка корги со своим парнем и собакой шли в сторону моста к реке. Они прошли дальше, а корги завернул туда, где мои гуляли. Он начал лаять, и младший пес, заметив его, насторожился и встал в стойку защиты (второй собаки — девочки) от другого кобеля. У них произошла перепалка. Его хозяйка стояла в стороне, а ее молодой человек, пытаясь оттянуть Грея от своего питомца Жоры, сначала залез ему в пасть, а далее начал наносить кулаками сильнейшие удары по голове Грея, из-за чего произошло кровоизлияние и черепно-мозговая травма.

