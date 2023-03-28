«На меня идет травля»: хозяйка стаффа заявила, что у ее собаки сотрясение после конфликта с корги и его владельцами

17 марта в Новосибирске рядом с ЖК «Чернышевский» стаффордширский терьер укусил корги по кличке Жора. По словам хозяйки маленькой собаки, на пса и ее молодого человека напали собаки без поводков и намордников. НГС связался с владелицей стаффов Натальей (имя изменено по ее просьбе), чтобы узнать версию произошедшего от второй стороны конфликта. Рассказываем подробности инцидента.
По словам Натальи, инцидент произошел тогда, когда ее дальний родственник Борис (имя изменено по ее просьбе), отправился на прогулку со стаффордширскими терьерами Греем и Самантой. Они были за территорией жилого комплекса.
— Мой друг пошел гулять с собаками в лесок за нашим ЖК. Они игрались. Хозяйка корги со своим парнем и собакой шли в сторону моста к реке. Они прошли дальше, а корги завернул туда, где мои гуляли. Он начал лаять, и младший пес, заметив его, насторожился и встал в стойку защиты (второй собаки — девочки) от другого кобеля. У них произошла перепалка. Его хозяйка стояла в стороне, а ее молодой человек, пытаясь оттянуть Грея от своего питомца Жоры, сначала залез ему в пасть, а далее начал наносить кулаками сильнейшие удары по голове Грея, из-за чего произошло кровоизлияние и черепно-мозговая травма.
В выписке из ветеринарного кабинета, куда привели на осмотр Грея (документ есть в распоряжении редакции), у собаки обнаружили кусаные раны, черепно-мозговую травму и травму глаза.
Парень владелицы корги пытался разжать челюсть стаффа. Тогда же к ним подбежал Борис и тоже стал разнимать собак. Тогда, по словам Натальи, мужчину укусил корги.
— К ним подбежал мой друг и начал оттаскивать Грея, и в этот момент его укусил корги. Мы и не делали изначально на этом акцент, так как у каждой собаки разная защитная реакция, нас больше волновало здоровье Жоры и Грея, — рассказала она, добавив, что после с укусом Борис обратился в травмпункт.
По словам Натальи, изначально Борис и владелица корги договорились, что компенсируют по чекам затраты на лечение. С Натальей хозяйка корги не стала обсуждать произошедшее. Через несколько дней после инцидента она стала публиковать посты в социальных сетях, где озвучивала свою версию событий. Наталья утверждает, что после этого ее начали «травить» и осуждать в общедомовом чате и интернете.
— Каждое утро меня шокируют новости, что якобы мои собаки нападали на людей. На меня оказывается массовое давление, унижения, оскорбления и травля. Я не могу спокойно жить, спать, работать. У меня начались приступы, — говорит Наталья.
Также Наталья утверждает, что в общественных местах надевает на собак намордники:
— У моих собак нет агрессии на человека, даже если кто-то нападет на меня, мне кажется, их самих придется защищать. Эти собаки не заводились для боев или чтобы они были жестокими охранниками. Это ласковые домашние животные, которые спят на кровати и растут с ребенком. Я очень надеюсь, что правда победит хайп и каждый ответит соответствующим образом перед законом.
Обе стороны конфликта написали заявления в полицию. Проводится проверка.
Ранее НГС писал о собаке породы доберман, которую выбросили рядом с новосибирским приютом. На животное надели намордник и куртку.