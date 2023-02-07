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До 500 рублей вырастет цена взрослого билета в Новосибирский зоопарк имени Шило

Об этом рассказал директор зоопарка Андрей Шило на брифинге 7 февраля

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7 февраля директор Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило Андрей Шило на пресс-конференции в ТАСС подвел итоги работы минувшего года и рассказал о планах на текущий. В ходе беседы он сообщил о том, что вскоре стоимость посещения вырастет на 20 % — до 500 рублей.

— Цены на билеты для взрослых с 1 марта или с 1 апреля планируем поднять на 100 рублей, они будут стоить по 500 рублей, — заявил Шило журналистам.

Что касается детей и льготников, цены на билеты останутся прежними. В настоящий момент билет для взрослого стоит 400 рублей, а для студентов и детей вход на 50 % дешевле — 200 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный.

В июне 2022 года Новосибирский зоопарк увеличил время посещения — с тех пор гулять там можно до позднего вечера. Билеты продаются до 21:00.

ЗоопаркНовосибирский зоопарк имени Р. А. Шило
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