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Новосибирский зоопарк увеличил время посещения — гулять там можно будет до позднего вечера

Билеты будут продаваться до 21:00

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Зоопарк перешел на новый режим работы

Зоопарк перешел на новый режим работы

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Новосибирский зоопарк увеличил часы посещения. Об этом зоопарк сообщил у себя в соцсетях. Теперь зоопарк работает до 23:00, кассы на вход до 21:00.

— Когда летняя жара сменяется вечерней прохладой, некоторые животные зоопарка начинают свою активную деятельность, — рассказали в зоопарке имени Р.Шило.

Как уточнили в пресс-службе Новосибирского зоопарка, зоопарк увеличил время работы на 2 часа. До этого он закрывался в 21:00.

Билеты для взрослого стоят 400 рублей, для детей с 7 до 16 лет 150 рублей. Также для студентов, пенсионеров и инвалидов 2-ой группы билеты обойдутся в 150 рублей. Дети до 7 лет могут ходить в зоопарк бесплатно.

С наступлением лета животные в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило стали активнее — усатые теперь чаще покидают свои домики и радуют посетителей своим видом. Фотограф НГС Александр Ощепков решил воспользоваться моментом и сделал несколько забавных кадров.

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Новосибирскживотныезоопарк
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