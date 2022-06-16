Новосибирский зоопарк увеличил время посещения — гулять там можно будет до позднего вечера

С наступлением лета животные в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило стали активнее — усатые теперь чаще покидают свои домики и радуют посетителей своим видом. Фотограф НГС Александр Ощепков решил воспользоваться моментом и сделал несколько забавных кадров.