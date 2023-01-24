«Один схватил ружье, другой косулю»: двух силовиков поймали с убитой косулей — они могли сделать это незаконно

В ночь на 16 января сотрудники ГИБДД в результате погони задержали троих мужчин с тушей незаконно убитой косули. Двое из предполагаемых браконьеров — действующие сотрудники одного из силовых ведомств, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
— Дело было около 02:00 ночи. Автомобиль в Убинском районе не остановился по требованию экипажа ДПС, началось преследование. Водитель по незнанию свернул с шоссе не на ту дорогу, заехав в тупиковую улицу деревни Шерстобитово. Два пассажира выскочили и пустились наутек в разные стороны: один схватил нарезное ружье, другой — бачок с мясом косули. Первого успели задержать, личность второго установили позже в ходе дознания. Водитель остался сидеть на месте, — сообщил НГС источник на условиях анонимности.
Собеседник НГС сообщил редакции имена силовиков, подчеркнув, что они работают в том же подразделении, что и другой предполагаемый охотник из этого же ведомства, задержанный в декабре в Убинском районе. Тот мужчина и его подельники уже сознались в дюжине эпизодов незаконной охоты.
— Насколько мне известно, по факту задержания браконьеров с убитой косулей уголовного дела пока не завели, проводится проверка, — добавил источник НГС.
Для подтверждения полученных редакцией данных были направлены запрос в СК, МВД и ведомство, в котором могут работать мужчины.
— В ответ на ваше обращение сообщаем, что по запрашиваемым вами сведениям целесообразно обратиться в Следственный комитет, — заявили в областном главке полиции.
Одним из оснований для передачи материалов дела о незаконной охоте в из полиции в СК значится совершение преступления должностными лицами силовых структур. Это следует из пункта «в»
Однако в СК сообщили, что материалы о незаконной охоте им не поступали.
— В Коченевский межрайонный следственный отдел сообщение о незаконной охоте 16 января 2023 года не поступало, — следует из ответа НГС СУ СК РФ по НСО.
В пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области, где, возможно, работают охотники, подробностей также не раскрыли.
— Предоставление запрашиваемой вами информации не представляется возможным. Вместе с тем, если изложенная в запросе информация найдет свое подтверждение, виновные понесут наказание в соответствии с законодательством, — заверили в Росгвардии.
Ранее НГС опубликовал обзор самых громких дел о незаконной охоте 2022 года. Читайте о том, как высокопоставленные лица платили взятки за сафари в заповедном лесу, а силовиков ловили с мешками косуль.