«Один схватил ружье, другой косулю»: двух силовиков поймали с убитой косулей — они могли сделать это незаконно

Собеседник НГС сообщил редакции имена силовиков, подчеркнув, что они работают в том же подразделении, что и другой предполагаемый охотник из этого же ведомства, задержанный в декабре в Убинском районе. Тот мужчина и его подельники уже сознались в дюжине эпизодов незаконной охоты.



— Насколько мне известно, по факту задержания браконьеров с убитой косулей уголовного дела пока не завели, проводится проверка, — добавил источник НГС.



Для подтверждения полученных редакцией данных были направлены запрос в СК, МВД и ведомство, в котором могут работать мужчины.

