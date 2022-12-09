«Сказали купить клетку и кормить курицей»: чиновники заставили женщину заботиться об укусившей ее дикой летучей мыши

В Волгоградской области женщина в собственной постели стала жертвой летучей мыши. Животное свалилось на нее с потолка и прокусило палец. Укушенная сразу же обратилась за помощью к медикам и чиновникам. Те же обязали ее оберегать летучую мышь, купить ей клетку, ухаживать и старательно кормить. И уверяют, что ежедневно навещают мышь, следят за ее самочувствием, видимо, не зная, что животного там уже нет. Смертельно напуганная женщина рассказала нашим волгоградским коллегам из V1.RU всю историю.
«Мне нужно будет чистить кровь»
Это случилось в одном из районных центров Волгоградской области — Михайловке.
— Я лежала дома вечером, а потом услышала, что у меня кот забегал в коридоре. Потом кот в темноте запрыгнул на меня, потом на меня что-то свалилось сверху, — рассказала Лариса. — То, что свалилось, я тут же схватила рукой, и меня укусили. Это оказалась летучая мышь. Каким образом она попала к нам, мы не знаем.
Лариса строит догадки, каким образом летучая мышь попала к ней домой. Она подозревает, что мышь забралась к ней в квартиру через дымоход. При этом Лариса живет в самом центре города.
— Мышь укусила меня за палец. После укуса я обратилась в приемный покой нашей больницы, где мне сделали прививку от столбняка. После нее я лежала дома с высоченной температурой. Я не стала вызывать скорую, а надо было, — рассказала Лариса.
Однако, вместо того чтобы заботиться о своем здоровье и заниматься восстановлением, Ларисе пришлось обустраивать быт укусившей ее мыши.
— Я обратилась в местную ветеринарную станцию, — рассказала женщина. — Там мне сказали купить мыши клетку и каждый день кормить ее курицей и свежей едой. Я должна была ее кормить и содержать на протяжении нескольких дней. Мне сказали, что как минимум до 12 декабря я должна о ней заботиться, а что делать дальше, мне никто не сообщил.
По словам Ларисы Рыбальченко, после случившегося она расслышала и еще одну летучую мышь за стеной. Сегодня женщина поставила сачок, чтобы выловить и вторую непрошеную гостью, но пока отлов оказался неудачен.
— Там их слышно, они скребутся прямо у нас за стенкой, как они туда попали, я понятия не имею, — рассказала женщина. — Но и сейчас я не понимаю, почему никто не хочет реагировать на случившееся.
При этом Лариса хорошо понимает, что от укусившей летучей мыши ей могут передаться самые разные и страшные заболевания.
— При укусе летучей мыши может возникнуть самые разные, в том числе смертельные, заболевания, — рассказала Лариса Рыбальченко. — Я сейчас закончу курс уколов от бешенства и буду вынуждена обращаться снова, чтобы почистить кровь. Я связывалась с разными специалистами и эпидемиологами в том числе, и мне сказали, что летучие мыши действительно могут быть переносчиками самых разных заболеваний. Меня вообще хотели на два месяца положить в больницу, чтобы каждый день капать и контролировать мое состояние.
«Специалисты ежедневно посещают мышь»
Чиновники тем временем уверяют, что проявлять заботу о летучей мыши, покупать клетку и кормить в соответствии с диетой Лариса якобы решила сама.
— В тот же день специалисты ветстанции выехали по месту жительства заявительницы, выполнили весь комплекс профилактических мероприятий в соответствии с действующими ветеринарными правилами, в том числе от бешенства были вакцинированы домашние кошки и собаки. Лабораторно определить, страдает ли бешенством дикое или домашнее животное, можно, лишь взяв биоматериал у павшей особи, — бюрократически-протокольным языком уверяют в ветстанции. — Ветеринарными специалистами после клинического осмотра было предложено забрать летучую мышь для изолированного содержания на территории Михайловской городской станции по борьбе с болезнями животных, но пострадавшая сама вызвалась содержать у себя в клетке животное. Специалисты ветстанции, в свою очередь, обязаны ежедневно посещать животное, вести мониторинг. По данным на 7 декабря, клинических признаков бешенства у летучей мыши не выявлено.
При этом в ведомстве сообщили, что спустя 10 дней будут решать судьбу мыши вместе с Роспотребнадзором.
— После десятидневного карантина в случае отсутствия признаков бешенства при участии Росприроднадзора будет решен вопрос по дальнейшему содержанию дикого животного, — рассказали в ведомстве.
Самой Ларисе, по версии чиновников, также продолжают проводить терапию после укуса мыши.
— Медучреждению от территориального управления Роспотребнадзора направлено предписание, содержащее информацию о необходимых профилактических мероприятиях в отношении пациентки, — рассказали в Комитете здравоохранения Волгоградской области. — Корректировка лечения возможна после истечения
По информации комитета ветеринарии, инфицирование летучих мышей бешенством можно отнести к редким случаям. Последний случай заражения летучей мыши регистрировался в 2017 году на территории региона.
— Летучие мыши могут являться переносчиками вируса бешенства. После укуса больного животного человек становится подверженным риску заражения бешенством, поэтому ему назначается лечебно-профилактическая иммунизация вакцинация против бешенства, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Полный курс вакцинации состоит из 6 прививок. В случае если за животным было установлено наблюдение в течение 10 календарных дней, курс вакцинации состоит из 3 прививок. Решение принимает лечащий врач.
«Это мог быть укус смерти»
При этом уверения чиновников вызывают откровенный скепсис. Особенно после их уверений, что «специалисты ветстанции ежедневно посещают мышь». Дело в том, что летучую мышь еще два дня назад забрал известный в Волгоградской области специалист по этим животным и спаситель рукокрылых, волонтер Константин Козюбра. По его словам, укусившая особь — самка позднего кожана. Вполне здоровая женщина, только немного шокированная.
— Эта особь — самка, хороший поздний кожан, — рассказал волонтер Костя. — Она повстречалась с кошкой, у нее дырка в крыле. Скорее всего, мышь просто испугалась, когда ее задели, вот и укусила от ужаса.
Обычно после
— Укус летучей мыши может грозить человеку развитием бешенства. А бешенство — это болезнь со