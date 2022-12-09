«Сказали купить клетку и кормить курицей»: чиновники заставили женщину заботиться об укусившей ее дикой летучей мыши

— Там их слышно, они скребутся прямо у нас за стенкой, как они туда попали, я понятия не имею, — рассказала женщина. — Но и сейчас я не понимаю, почему никто не хочет реагировать на случившееся.



При этом Лариса хорошо понимает, что от укусившей летучей мыши ей могут передаться самые разные и страшные заболевания.

— При укусе летучей мыши может возникнуть самые разные, в том числе смертельные, заболевания, — рассказала Лариса Рыбальченко. — Я сейчас закончу курс уколов от бешенства и буду вынуждена обращаться снова, чтобы почистить кровь. Я связывалась с разными специалистами и эпидемиологами в том числе, и мне сказали, что летучие мыши действительно могут быть переносчиками самых разных заболеваний. Меня вообще хотели на два месяца положить в больницу, чтобы каждый день капать и контролировать мое состояние.

