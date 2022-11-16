Запрыгивают на людей и требуют орешки: белки в «Березовой роще» грабят новосибирцев — 10 забавных фото

В «Березовой роще» белки совсем перестали бояться людей: они выпрашивают и даже требуют угощение у горожан. Многим удается запрыгнуть на деревья уже не с пустыми лапами.

Фотокорреспондент НГС сегодня, 16 ноября, прогулялся по парку и снял пушистых хулиганок. Белки уже сменили свою шубку на серую зимнюю. Только головки с ушками у зверьков остались рыжими.