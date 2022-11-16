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Запрыгивают на людей и требуют орешки: белки в «Березовой роще» грабят новосибирцев — 10 забавных фото

Животные уверены, что имеют право на угощения

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Ни капли стеснения у этой белки

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В «Березовой роще» белки совсем перестали бояться людей: они выпрашивают и даже требуют угощение у горожан. Многим удается запрыгнуть на деревья уже не с пустыми лапами.

Фотокорреспондент НГС сегодня, 16 ноября, прогулялся по парку и снял пушистых хулиганок. Белки уже сменили свою шубку на серую зимнюю. Только головки с ушками у зверьков остались рыжими.

Смотрим, что сейчас происходит в «Березовой роще».

Кто хорошо старается — тот вкусно и ест

Кто хорошо старается — тот вкусно и ест

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Пустая рука — не порядок

Пустая рука — не порядок

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Высматривает, с кого бы потребовать орешки

Высматривает, с кого бы потребовать орешки

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Белки не боятся людей

Белки не боятся людей

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Сверху смотреть лучше

Сверху смотреть лучше

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Этой белочке досталось угощение

Этой белочке досталось угощение

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А вы принесли угощение?

А вы принесли угощение?

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Белок в «Березовой роще» много

Белок в «Березовой роще» много

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Действовать нужно аккуратно

Действовать нужно аккуратно

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На набережной Оби в этом году осталось очень много уток: тепло задержалось в городе слишком долго, и река плохо замерзает.

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