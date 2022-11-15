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«Прячутся от охотников на набережной»: как утки остались на незамерзшей Оби — атмосферные фото с реки

Птицы выбирают открытую воду

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Уточки и не думают улетать

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На набережной Оби в этом году осталось очень много уток — тепло задержалось в городе слишком долго и река плохо замерзает.

— Это не камушки на обмелевшей Оби. Это утки на набережной. В этом году их очень много. Полная набережная была! — объяснила корреспонденту НГС Елена Черненко. — Вот, наверное, в чем причина, почему один мой знакомый охотник недавно вернулся с охоты без добычи. Все утки сейчас прячутся от охотников на городской набережной!

Фотограф добавила, что снимала птиц в выходной.

— Это нормально, что утки у нас остаются. Они задержались в этом году на Оби из-за тепла, из-за того, что подкармливают люди и вода льдом не схватилась. Могут массово перелетать на те водоемы, которые им кажутся привлекательными. Многие утки южнее не улетают, а если летят, то под Бийск. В Новосибирске одна из зимовок — на набережной, там, где Ельцовка и Каменка впадают, где вода не замерзает, — объяснила Алиса Богомолова, волонтер Центра реабилитации диких животных.

Птицами могут полюбоваться прохожие

Птицами могут полюбоваться прохожие

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Птицы выбирают место, где им удобнее

Птицы выбирают место, где им удобнее

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Обь в этом году долго не замерзает

Обь в этом году долго не замерзает

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Сейчас в городе очень тепло

Сейчас в городе очень тепло

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Сможете различить, где птицы, а где камни?

Сможете различить, где птицы, а где камни?

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В июле рыбак в Новосибирске вместо рыбы поймал на крючок утку. Всё произошло на озере в «Стрижах».

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