«Прячутся от охотников на набережной»: как утки остались на незамерзшей Оби — атмосферные фото с реки

На набережной Оби в этом году осталось очень много уток — тепло задержалось в городе слишком долго и река плохо замерзает.
— Это не камушки на обмелевшей Оби. Это утки на набережной. В этом году их очень много. Полная набережная была! — объяснила корреспонденту НГС Елена Черненко. — Вот, наверное, в чем причина, почему один мой знакомый охотник недавно вернулся с охоты без добычи. Все утки сейчас прячутся от охотников на городской набережной!
Фотограф добавила, что снимала птиц в выходной.
— Это нормально, что утки у нас остаются. Они задержались в этом году на Оби из-за тепла, из-за того, что подкармливают люди и вода льдом не схватилась. Могут массово перелетать на те водоемы, которые им кажутся привлекательными. Многие утки южнее не улетают, а если летят, то под Бийск. В Новосибирске одна из зимовок — на набережной, там, где Ельцовка и Каменка впадают, где вода не замерзает, — объяснила Алиса Богомолова, волонтер Центра реабилитации диких животных.
В июле рыбак в Новосибирске вместо рыбы поймал на крючок утку. Всё произошло на озере в «Стрижах».