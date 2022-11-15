«Прячутся от охотников на набережной»: как утки остались на незамерзшей Оби — атмосферные фото с реки

На набережной Оби в этом году осталось очень много уток — тепло задержалось в городе слишком долго и река плохо замерзает.

— Это не камушки на обмелевшей Оби. Это утки на набережной. В этом году их очень много. Полная набережная была! — объяснила корреспонденту НГС Елена Черненко. — Вот, наверное, в чем причина, почему один мой знакомый охотник недавно вернулся с охоты без добычи. Все утки сейчас прячутся от охотников на городской набережной!

