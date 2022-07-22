Рыбак на озере закинул удочку на щуку, а поймал живую утку — видео рыбалки, превратившейся в охоту

Рыбак в Новосибирске вместо рыбы поймал на крючок утку. Всё произошло на озере в «Стрижах». Птица польстилась на блестящую рыбку-приманку и попала в ловушку.



— Просто рыбачил на озере на приманку, имитирующую рыбку (малька). Она с расстояния ее заметила под водой в нескольких метрах и решила полакомиться рыбкой, схватив ее в клюв. И взлетать начала. Рыбка выпала и зацепилась одним крючком за крыло, вторым — за лапку, — рассказал корреспонденту НГС рыбак Алекс.

