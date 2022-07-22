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Рыбак на озере закинул удочку на щуку, а поймал живую утку — видео рыбалки, превратившейся в охоту

Мужчине пришлось освобождать птицу

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После освобождения утка быстро улетела

После освобождения утка быстро улетела

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Рыбак в Новосибирске вместо рыбы поймал на крючок утку. Всё произошло на озере в «Стрижах». Птица польстилась на блестящую рыбку-приманку и попала в ловушку.

— Просто рыбачил на озере на приманку, имитирующую рыбку (малька). Она с расстояния ее заметила под водой в нескольких метрах и решила полакомиться рыбкой, схватив ее в клюв. И взлетать начала. Рыбка выпала и зацепилась одним крючком за крыло, вторым — за лапку, — рассказал корреспонденту НГС рыбак Алекс.

Инцидент попал на видео.

Ему пришлось спасать птицу.

— Аккуратно постарался взять ее в руки, и она перестала дергаться. Минут 5 отцеплял крючки, она ждала. Потом поднял, и она взлетела. Всё с ней хорошо, не пострадала, — уверяет мужчина.

Новосибирцы всё чаще встречают уток и утят на дороге. Где их можно встретить — смотрите на нашей карте.

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