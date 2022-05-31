Новосибирцы стали встречать диких уток с утятами — где они появляются чаще всего
Тревожить выводок не стоит, иначе останетесь с ним наедине
Новосибирцы все чаще встречают утят на дороге — сейчас утки ведут малышей к водоемам и могут появляться в самых неожиданных местах. Где их можно встретить — смотрите на нашей карте.
— Утят в этом году много. Этот год вышел очень плодовитым. К нам уже было первое обращение недели две назад с найденным утенком. Два дня назад передали яйца, из которых мы вывели утят, — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — Сейчас повсеместно можно будет встретить уток. Потому что они выводят свое потомство не на пруду, а, как правило, в высокой траве, гаражах, укромных участках.
После того как утята окрепнут, утка ведет их к водоему.
— Часто утки гибнут на дороге, и утята остаются одни. В этом случае их нужно подобрать и подсадить в ближайший водоем к другой утке с выводком, — советует Алиса Богомолова. — Утки хорошо принимают чужих утят, даже селезни.
Если утка идет с выводком — не трогайте их, постарайтесь дать им дорогу.
— Спугнете утку, она улетит, и вы останетесь с утятами, — предупреждает волонтер. — Она, конечно, вернется, но через несколько часов.
В Новосибирске в Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) с начала апреля поступило больше 15 бельчат.