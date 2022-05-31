Новосибирцы стали встречать диких уток с утятами — где они появляются чаще всего

Новосибирцы все чаще встречают утят на дороге — сейчас утки ведут малышей к водоемам и могут появляться в самых неожиданных местах. Где их можно встретить — смотрите на нашей карте.

— Утят в этом году много. Этот год вышел очень плодовитым. К нам уже было первое обращение недели две назад с найденным утенком. Два дня назад передали яйца, из которых мы вывели утят, — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — Сейчас повсеместно можно будет встретить уток. Потому что они выводят свое потомство не на пруду, а, как правило, в высокой траве, гаражах, укромных участках.