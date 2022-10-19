Новосибирским ученым компенсируют затраты на орлов, которые присылают дорогие СМС

В 2019 году «МегаФон» уже разрабатывал специальный тарифный план для Центра реабилитации диких животных, который учитывал особенности миграции степных орлов.



Это произошло после громкой истории орлицы Мин — она тоже едва не разорила ученых, занимающихся отслеживанием ее миграции.

