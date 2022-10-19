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Новосибирским ученым компенсируют затраты на орлов, которые присылают дорогие СМС

Разорительницей оказалась орлица Сарыгуль, которая улетела на границу Ирана — теперь орнитологам поступают сотни сообщений

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На птицах устанавливают специальные датчики, отслеживающие пути их перемещения

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Сотовый оператор «МегаФон» отреагировал на ситуацию, в которой оказались орнитологи из Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, отслеживающие перемещения степных орлов с помощью специальных датчиков с мобильной связью.

Недавно из-за резкого перемещения орлицы Сарыгуль из Казахстана, где связь отсутствовала, на границу Индии и Пакистана проект потерпел неожиданные убытки — на ученых свалились сотни SMS о летних перемещениях птицы (от 18 до 49 рублей за одно сообщение). Проектом занимаются также и новосибирские ученые.

— «МегаФон» обновит тариф, разработанный специально для отслеживания миграции степных орлов, с учетом возрастных изменений в повадках птиц. Специалисты «МегаФона» совместно с орнитологами проанализировали пути миграции степных орлов за последние три года и пришли к выводу, что с возрастом поведение птиц изменилось. Они стали чаще гнездиться в отдаленных местах, где нет мобильной связи, и реже летать, — объяснили НГС в пресс-службе «МегаФона».

Там также добавили, что ученым предоставят возможность «гибкого использования пакетов».

— Будет увеличено количество SMS. Оператор компенсирует возникший перерасход орнитологов в связи с изменением поведения птиц, — подчеркнули в пресс-службе.

В 2019 году «МегаФон» уже разрабатывал специальный тарифный план для Центра реабилитации диких животных, который учитывал особенности миграции степных орлов.

Это произошло после громкой истории орлицы Мин — она тоже едва не разорила ученых, занимающихся отслеживанием ее миграции.

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