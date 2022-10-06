Власти предложили мобилизованным сдавать животных в приюты — зоозащита заявляет, что там мест давно нет
В результате список сократился с 17 приютов до 2
Правительство Новосибирской области сегодня, 6 октября, опубликовало на своем сайте и в официальных телеграм-каналах предложение: мобилизованные граждане могут сдавать своих животных в приюты Новосибирской области. На официальном сайте Управления ветеринарии Новосибирской области перечислялись приюты города Новосибирска и районов региона с номерами телефонов и адресами. Всего была выложена информация о 17 приютах, в том числе о 7 приютах города (скриншоты есть в распоряжении редакции НГС).
— В связи с высокой нагрузкой на приюты для животных необходимо уточнять информацию о возможности и условиях содержания питомца непосредственно в приюте, — отметили в пресс-релизе правительства Новосибирской области.
Что говорят в приютах?
Корреспонденты НГС обратились в приюты Новосибирска, чтобы узнать, известно ли им об опубликованном предложении.
Руководитель приюта для собак в Академгородке Галина Клебче узнала от корреспондента НГС о том, что ее включили в список тех, кто примет собак мобилизованных. Женщина очень удивилась, попросила ссылку на эту информацию и добавила:
— Нет у нас мест уже давно. Куда брать-то? — недоумевает женщина.
Елена Старкова, председатель ГОО «Защити Животных» также очень удивилась звонку корреспондента НГС, и особенно тому, что точный адрес приюта был опубликован.
— Мы точно не готовы и не можем принять, — отметила женщина.
В приюте «Верность» также сообщили, что с ними не согласовывали информацию, которая была выложена на сайте правительства.
— Мы животных не принимаем, приют переполнен, — отметили в «Верности».
То же самое сказала администратор Наталья Чубченко из приюта «Ковчег».
— Впервые об этом слышу. У нас просто ограниченная территория и нам физически некуда расширять приют. Ни одного звонка, ни одного письма не было, о финансовой помощи я думаю вообще можно забыть, — отметила Наталья.
Адреса удалили
Представитель пресс-службы Управления ветеринарии Юрий Шмидт после разговора с корреспондентом НГС сообщил, что в ближайшее время адреса будут удалены.
— Ситуация неординарная сейчас и неординарна она тем, что орган власти в области ветеринарии, которым является Управление ветеринарии, имеет право говорить о возможности решения проблем. Никаких персональных данных никто не разглашал. Приют — это организация, которая зарегистрирована и ведет деятельность, — сообщил Юрий Шмидт.
Пресс-секретарь подтвердил, что с приютами никто размещение не согласовывал.
— Финансовая поддержка будет. Рассматривается вопрос, как сделать в сегодняшних неординарных условиях возможность оказания помощи приютам. Возможно, через подключение бизнеса, — добавил Юрий Шмидт.
Пресс-секретарь удивился волнению приютов об опубликованной информации.
— Это всего лишь кто-то ловит не очень честную информацию. На самом деле реагируем тоже очень быстро. Сейчас эта новость будет актуализирована. Адреса будут убраны. Только названия приютов и контактный телефон. Но при всем при этом нужно понимать, что приютам нужно зарабатывать. Нужно же понимать, что если люди будут просить устроить животное, они же будут из своих собственных средств оплачивать содержание животного, — считает Юрий Шмидт.
После разговора корреспондента НГС с Управлением по ветеринарии Новосибирской области информация о приютах была изменена на сайте.
Как сообщил НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства, сейчас на сайте управления ветеринарии размещен актуальный список организаций.
— Обратившись в эти организации, мобилизованные граждане могут оставить своих животных на время прохождения службы, всеми необходимыми для решения данной задачи ресурсами данные учреждения располагают, — отметил Сергей Нешумов.
Сейчас на сайте указаны две организации: «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» и «Приют животных "Надежда"» в городе Бердске с номерами телефонов и без адресов.
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» было создано в 2008 году. Учредителем является департамент энергетики, ЖКХ города и мэрия Новосибирска. Муниципальное бюджетное учреждение «Приют животных "Надежда"» Бердска появилось в 2012 году. Учредителем является администрация Новосибирской области.
После объявления мобилизации зоозащитники пожаловались на вал отказов от собак и кошек и возврат уже ранее пристроенных питомцев и предложили государству обратить на это особое внимание.