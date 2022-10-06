Власти предложили мобилизованным сдавать животных в приюты — зоозащита заявляет, что там мест давно нет

Что говорят в приютах?

Корреспонденты НГС обратились в приюты Новосибирска, чтобы узнать, известно ли им об опубликованном предложении.

Руководитель приюта для собак в Академгородке Галина Клебче узнала от корреспондента НГС о том, что ее включили в список тех, кто примет собак мобилизованных. Женщина очень удивилась, попросила ссылку на эту информацию и добавила:



— Нет у нас мест уже давно. Куда брать-то? — недоумевает женщина.

Елена Старкова, председатель ГОО «Защити Животных» также очень удивилась звонку корреспондента НГС, и особенно тому, что точный адрес приюта был опубликован.

