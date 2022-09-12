«Такой жуткий!»: грибники нашли большого желтого паука в лесу под Новосибирском
Укусить он может, но не смертельно ядовит
Новосибирцы во время прогулки по лесу за грибами поймали большого яркого паука.
— Поехали за опятами в район Бурмистрово и встретили такого жуткого паука. Никто раньше такого не видел, тело размером с крупный виноград, желтый, белый, — поделилась фото читательница НГС.
Паука сфотографировали на грибе.
— По фото похож на мраморного крестовика, — отметила волонтер Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Такой паук для нашего региона не редкость. Токсичные железы у него есть, чтобы он мог успешно охотиться. У человека яд может вызвать аллергическую реакцию.
— Он не смертельно ядовит. Но я бы не стала брать его в руки, — добавила Алиса.
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