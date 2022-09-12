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«Такой жуткий!»: грибники нашли большого желтого паука в лесу под Новосибирском

Укусить он может, но не смертельно ядовит

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Лучше не трогать такого паука

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Новосибирцы во время прогулки по лесу за грибами поймали большого яркого паука.

— Поехали за опятами в район Бурмистрово и встретили такого жуткого паука. Никто раньше такого не видел, тело размером с крупный виноград, желтый, белый, — поделилась фото читательница НГС.

Паука сфотографировали на грибе.

— По фото похож на мраморного крестовика, — отметила волонтер Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Такой паук для нашего региона не редкость. Токсичные железы у него есть, чтобы он мог успешно охотиться. У человека яд может вызвать аллергическую реакцию.

— Он не смертельно ядовит. Но я бы не стала брать его в руки, — добавила Алиса.

Ранее в Баганском районе Новосибирской области сибирячка нашла в лесу «трубы смерти». В Европе они считаются деликатесом.

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