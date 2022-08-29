Элитные берлоги: в новосибирском зоопарке открыли новые вольеры для бурых и гималайских медведей
Мэр города Анатолий Локоть сравнил их с чудом
Новые просторные вольеры без решеток для бурых, гималайских и малайских медведей торжественно открыли в Новосибирском зоопарке вчера, 28 августа 2022 года. Событие приурочили к юбилею зоопарка. Правда, сами животные к переезду оказались пока не готовы. О том, как будет житься косолапым на новых квартирах и кому еще можно было умилиться в зоопарке в это воскресенье — в репортаже НГС.
— Мама, мама, а где мишка?! — удивляется маленький мальчик, привставая на ограждение.
В огромном открытом вольере есть всё: искусственные горы, гамаки и игрушки, деревья, водоем, куда скоро запустят живую рыбу, даже водопад. Не видно только хозяина, хотя новенькая табличка гласит, что внутри — бурый медведь.
— Мишка застеснялся, — не очень уверенно отвечает ему мать. — Смотри сколько народу. Вот как ты на бабушкин день рождения застеснялся и к гостям не пошел, так и он.
Людей у новых вольеров и вправду больше, чем даже в сердце зоопарка, возле места жительства белых медведей Кая и Герды, или у обожаемых новосибирцами манулов: посмотреть, куда переедут символы страны из прежних тесных клеток, собрались все первые лица города, включая мэра Анатолия Локтя.
Но причина в другом: Новосибирский зоопарк честно анонсировал «техническое открытие» вольеров, а вовсе не переселение медведей:
— В ближайшее время переедут бурые медведи. Они сейчас во временных вольерах и привыкают к пересадной клетке. Мы не хотим животных обездвиживать, хотим, чтобы у них было меньше стресса, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Певнева, заведующая международным отделом Новосибирского зоопарка. — Ждем, когда они привыкнут к пересадной клетке, чтобы их можно было туда заманить и переместить клетку на новое место.
Большую стройку зоопарк начал еще в
— Бурые медведи — это первые жители зоопарка, которые переехали на эту территорию. И первые вольеры для них были построены. Пришло время провести их реконструкцию, — рассказывал о необходимости перемен директор зоопарка Андрей Шило в сентябре
Новые вольеры больше всего напоминают о том, как содержат животных в европейских зоопарках. Решеток почти нет, от людей медведей отделяют ров с водой, «электропастух» и прочное стекло. Но наблюдать за мишками станет удобнее не только из-за этого.
Этой зимой горожане смогут увидеть, что делают мишки в берлоге (не только спят, но и выводят детенышей). Правда, еще до того, как вольеры были открыты, в зоопарке предупредили: если медведи устанут от излишнего внимания, реалити-шоу с их участием немедленно прекратят, а доступ посетителей к ним ограничат.
Если дети отсутствием медведей откровенно расстроены, взрослые оценили масштаб стройки и развития зоопарка в целом. Анатолий Локоть и вовсе сравнил происходящее в Новосибирском зоопарке с чудом:
— То, что сегодня практически будут запущены новые вольеры [...], целый комплекс для медведей, тоже говорит о том, что это мировой уровень, — поздравил градоначальник зоопарк и его директора Андрея Шило с днем рождения (учреждению исполняется 75 лет, его директору — 33 года), — это заслуга уже коллектива, заслуга лично нынешнего директора, у которого возраст Христа, как раз время совершать чудеса для людей, для природы, для животного мира!
На день рожденья зоопарка Локоть подарил учреждению сертификат на 1 миллион рублей, с уточнением, что потратить деньги можно на «проект». Скорее всего, имеется в виду проект развития зоопарка до 2050 года, о котором НГС рассказывал в апреле 2022 года. Тогда директор Андрей Шило анонсировал несколько отдельных географических зон — Севера, тропиков, Африки, Азии и Австралии.
Впрочем, в сравнении со стоимостью работ подарок не кажется неприлично щедрым: только медвежьи вольеры, по данным vn.ru, обошлись в 90 миллионов рублей, а павильон для африканских животных даже по предварительным расчетам потянул на почти полтора миллиарда.
Пока в новый вольер переехал только один гималайский медведь, который то ли не привык к простору, то ли отвык от обилия зрителей: внешне неуклюжий хищник не спешит исследовать новую «квартиру», которая впечатляет даже посетителей.
— Крутая клетка! — радостно отвечает на вопрос, нравится ли ему медвежий комплекс,
— Да, у нас квартира меньше, — соглашается его мама Оксана.
Не увидев медведей, люди начинают медленно рассасываться в поисках других животных. Кто-то уходит «к котикам», мамы с малышами — к аниматорам, которых в честь праздника в зоопарке неимоверное множество.
Целую толпу собирают гигантские муравьеды. Животные, конечно, колоритные, но дело даже не в этом: на спине у самки — детеныш. Малыш-муравьед родился 11 марта, к концу лета почти перерос маму и вряд ли теперь может называться малышом, но по-прежнему самостоятельному передвижению предпочитает катание на родительской спине.
Год назад журналисты НГС побывали на стройке медвежьих вольеров. Посмотрите, как выглядели шикарные дома для мишек в начале сентября прошлого года.