Элитные берлоги: в новосибирском зоопарке открыли новые вольеры для бурых и гималайских медведей

— Бурые медведи — это первые жители зоопарка, которые переехали на эту территорию. И первые вольеры для них были построены. Пришло время провести их реконструкцию, — рассказывал о необходимости перемен директор зоопарка Андрей Шило в сентябре 2021-го .



Новые вольеры больше всего напоминают о том, как содержат животных в европейских зоопарках. Решеток почти нет, от людей медведей отделяют ров с водой, «электропастух» и прочное стекло. Но наблюдать за мишками станет удобнее не только из-за этого.