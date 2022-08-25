Спасенный из огня кот в Новосибирске остался жить в подъезде — его хозяин в реанимации

Кота, спасенного из пожара в пятиэтажке на Дуси Ковальчук в Новосибирске, оставили в подъезде. За ним приглядывают соседи, пока хозяин находится в больнице.

— Спасенного на пожаре кота не оставили без заботы, соседи его подкармливают и следят, чтобы кот никуда не убежал. Пока что котик грустит и ждет, когда его хозяин вернется из больницы, — сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по НСО.

