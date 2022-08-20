Пожарные МЧС спасли кошку из горящего здания в Новосибирске
Животное не пострадало
В Новосибирске пожарные МЧС России спасли кошку из двухэтажного деревянного дома, который загорелся 20 августа. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, пожар в доме был потушен за 9 минут.
— В 13:10 в пожарную охрану Новосибирска поступило сообщение о возгорании в Ленинском районе. Из квартиры частично расселенного дома шел дым. Первый пожарный расчет был на месте вызова через четыре минуты. Со слов соседей, в доме никого не было. Звено газодымозащитников провело разведку в задымленных помещениях на наличие людей. По оперативным данным, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожарные эвакуировали на свежий воздух кошку. Животное не пострадало.
— В одной из квартир огонь повредил домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось за восемь минут. Еще через минуту специалисты МЧС России объявили о ликвидации открытого горения. Для проверки скрытых очагов горения пожарные применяли тепловизор — пришлось вскрыть пол над горящей квартирой, чтобы исключить возможность повторного возгорания, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара в частично расселённом доме.
В Новосибирске 15 августа загорелся барак на Никитина, 132. Как рассказали в АСТ-54, расселенный двухэтажный барак загорелся около 18:30.