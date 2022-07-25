История адвоката, который пасет лошадей в парке (его отец создал конную полицию в 90-х)

41-летний Андрей Когосов — адвокат. Его конек — уголовные дела, а хобби — кони. Увлечение передалось от папы-милиционера, который в 1990-е создал конную милицию в одном из районов Челябинска. Сейчас у Андрея пять лошадей, а еще — трое сыновей.

«Животные не знают выходных и праздников»

Журналист 74.RU давно приметила в одном из городских парков пасущихся коней. Познакомиться с их хозяином удалось в июле. В шортах он сидел верхом на гнедой рысачке, рядом бегал жеребенок, которому от роду было несколько дней. Тем удивительнее было узнать, что этот мужчина в костюме с запонками, в галстуке и с портфелем днем ходит по судам. Стереотипы рухнули.