История адвоката, который пасет лошадей в парке (его отец создал конную полицию в 90-х)

41-летний Андрей Когосов — адвокат. Его конек — уголовные дела, а хобби — кони. Увлечение передалось от папы-милиционера, который в
«Животные не знают выходных и праздников»
Журналист 74.RU давно приметила в одном из городских парков пасущихся коней. Познакомиться с их хозяином удалось в июле. В шортах он сидел верхом на гнедой рысачке, рядом бегал жеребенок, которому от роду было несколько дней. Тем удивительнее было узнать, что этот мужчина в костюме с запонками, в галстуке и с портфелем днем ходит по судам. Стереотипы рухнули.
На съемку Андрей приходит в костюме, потому что через час ему уже надо быть в суде. Но даже брюки не мешают адвокату лихо вскочить на лошадь.
— Едем в суд! — смеется наш герой, а затем перестраивается на серьезный лад. — Кони — это хобби, потому что когда-то в детстве я вырос на конной милиции, которую создавал мой отец. У меня папа был милиционером, начальником отдела милиции. В свое время он создал конную милицию для охраны общественного порядка, для патрулирования садов, которые находились на территории района. Это были, наверно, 1993–1998 годы. Лошадей было несколько десятков. Помню, как я с друзьями после школы пас их.
Из страниц истории УВД Челябинска: в 90-е годы полковник милиции Петр Александрович Когосов увлекся созданием конной милиции. И, несмотря на все трудности, благодаря своей настырности и авторитету, создал-таки конный взвод. Этот взвод использовался при охране садов и имел неплохие результаты. Однажды двое кавалеристов после дежурства возвращались из садов. Уже смеркалось. В ехавшем навстречу автомобиле милиционерам интуитивно что-то не понравилось, и они решили его остановить. Но водитель не подчинился, прибавил скорость и попытался скрыться. Милиционеры очень грамотно стали его преследовать, загнали машину в тупик и задержали водителя. За рулем оказался угонщик.
Изначально Андрей пошел по стопам отца, окончил юридический институт МВД и работал в милиции. Но с 2011 года ушел в адвокаты, защитив в это же время кандидатскую диссертацию.
— Я последний милиционер Челябинской области. Милиция — это милые лица, — снова улыбается Андрей. — После окончания института я работал в уголовном розыске, боролся с преступностью в городе и области. В период реформы из милиции в полицию ушел в адвокаты и в настоящее время представляю интересы граждан по уголовным делам.
Семья Когосовых живет в частном доме рядом с Плодушкой, на территории у них есть конюшня. Но днем лошади почти всегда на выпасе. Сейчас у Андрея две орловских рысачки, два жеребенка и пони. А еще трое сыновей — Петр, Алексей и Ярослав, которые помогают управляться с животными.
— Это лучше, чем в телефонах сидеть, — уверен Андрей. — Когда я бываю где-то в командировке или не успеваю, вся ответственность — на детях, и все сыновья дружно вместе отвязывают лошадей, уводят домой, моют, чистят, кормят. Потому что без ответственности в наше время никак нельзя. Сказать, что они увлечены — громко. Часто происходит такой диалог: «Вставай, иди, убирай». — «Давай я посплю, пап? Ну все спят в выходной». А животные не знают выходных и праздников. Им утром надо поесть и выходить, конечно, на природу.
«Предложение супруге сделал верхом на лошади»
Андрей говорит, что иногда случаются курьезные случаи, лошади отвязываются. Тогда к их поискам подключается вся семья и друзья. Не раз ему приходилось срывать сыновей с уроков. Но, как правило, истории с побегом заканчиваются хорошо, питомцев находят в том же районе.
— Соседи звонят и говорят: «Андрей, у тебя лошади отвязались и убежали». Я звоню старшим сыновьям, они отпрашиваются с уроков, мы создаем видеоконференцию и всем миром ищем их. Надо сказать, что люди небезразличны, помогают в поисках. Один раз мы бежим с сыном, я уже бежать не могу, сил нет. Попутная машина останавливается, говорят: «Садись, довезем». В другой раз звонит участковый, говорит: «Прошла заявка, что видели лошадь. Не твоя?»
— Лошади — не только наша радость, многие люди, проходящие всегда по парку, могут подойти сфотографироваться, пообщаться на расстоянии.
Летом в жару семья ездит верхом на озеро. В воде плещутся все вместе. Жена Андрея уже привыкла к такому образу жизни мужа.
— Я даже предложение своей супруге делал верхом на лошади. Мы специально ездили в конный центр, тогда у нас своих [лошадей] еще не было. И когда мы сели верхом, то я сделал предложение с кольцом, как положено.
Во время нашей съемки Андрея сопровождали старшие сыновья, младший был в садике. Юноши, как и папа, шустро обращаются с лошадьми.
— Мы принимаем это как должное и надеемся, что в будущем у нас будут такие же дети, как мы, которые принимают все увлечения отцов, — шутя подмечает старший сын Петр.
Посмотрите еще немного чудесных фотографий с лошадками.