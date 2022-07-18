«Выплюнуть леску было невозможно»: новосибирец освободил цаплю, проглотившую рыболовные снасти
Иван Берязев отдыхал в селе Завьялово, когда заметил птицу, попавшую в беду
В начале июля во время сплава на байдарках в селе Завьялово новосибирец Иван Берязев помог цапле освободиться от рыболовной лески, которую она проглотила.
Иван любит отдыхать на природе с семьей и две недели назад отправился в Завьялово, где есть прокат байдарок и можно хорошо провести время на природе.
— Проплывали около берега, там были заметны рыбацкие сети. Можно было предположить, что цапля решила заглотить рыбу, но вместе с ней заглотила и рыболовный крючок с леской. Выплюнуть леску было невозможно, как и проглотить, — сказал Иван.
Когда Иван подобрался поближе, чтобы ей помочь, она не могла скрыться и была очень напугана. Иван отсоединил леску от сетей. Даже после освобождения птице потребовалось время, чтобы прийти в себя.
По словам Ивана, местные жители и по совместительству организаторы отдыха — очень отзывчивые люди, которые подошли творчески к выражению благодарности: дети испекли пряник-медаль в награду «За спасение водоплавающих».
Несмотря на красоту истории, Иван подчеркнул, что будущее птицы неизвестно: она проглотила металлический крючок, и нельзя угадать, как это отразится на ее здоровье. Эта ситуация заставляет вспомнить об опасности бесконтрольной расстановки сетей и удочек.
Ранее НГС рассказывал о спасении другой птицы: в апреле автобус сбил сокола-пустельгу. Выхаживанием занимались волонтеры.
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