«Выплюнуть леску было невозможно»: новосибирец освободил цаплю, проглотившую рыболовные снасти

В начале июля во время сплава на байдарках в селе Завьялово новосибирец Иван Берязев помог цапле освободиться от рыболовной лески, которую она проглотила.

Иван любит отдыхать на природе с семьей и две недели назад отправился в Завьялово, где есть прокат байдарок и можно хорошо провести время на природе.

— Проплывали около берега, там были заметны рыбацкие сети. Можно было предположить, что цапля решила заглотить рыбу, но вместе с ней заглотила и рыболовный крючок с леской. Выплюнуть леску было невозможно, как и проглотить, — сказал Иван.