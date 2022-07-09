Пора выпадающих из гнезда стрижей наступила в Новосибирской области — что делать, если вы нашли птенца

В Новосибирской области началось время, когда птенцы стрижей выпадают из гнезд. Об этом рассказали в Центре реабилитации диких животных. Если птенец выпадает из гнезда, то родители их не докармливают, а сами птенцы пищу добыть себе не могут.



В Новосибирском ЦРДЖ стрижей не принимают, но они рассказали, что делать в случае нахождения стрижа. Как объяснила Марина Маркина, орнитолог, сначала нужно проверить, есть ли у птенца видимые травмы.

