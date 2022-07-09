Пора выпадающих из гнезда стрижей наступила в Новосибирской области — что делать, если вы нашли птенца
После выпадения из гнезда взрослые стрижи кормить птенцов не будут
В Новосибирской области началось время, когда птенцы стрижей выпадают из гнезд. Об этом рассказали в Центре реабилитации диких животных. Если птенец выпадает из гнезда, то родители их не докармливают, а сами птенцы пищу добыть себе не могут.
В Новосибирском ЦРДЖ стрижей не принимают, но они рассказали, что делать в случае нахождения стрижа. Как объяснила Марина Маркина, орнитолог, сначала нужно проверить, есть ли у птенца видимые травмы.
— Если есть видимые травмы (асимметрия крыльев, хромота, кровь, отеки) или другие явные отклонения от нормы (угнетенное состояние, одышка с открытым клювом, конъюнктивит — «залепленные глаза» — и др.), берем домой, находим врача, сдаем анализы, делаем рентген, лечим, — объяснила Марина Маркина.
Если вы готовы к тому, чтобы забрать стрижа к себе и выкормить, то кормить его нужно насекомыми. Орнитолог отмечает, что для кормления не подойдут опарыш, мотыль, коретра, дождевые/навозные черви. Кормить стрижей придется с рук. По-другому эти птицы не умеют. Отдать стрижа никуда не получится. Центр реабилитации диких животных стрижами не занимается.
В Новосибирске в районе Академгородка заметили птиц-вертишеек, которые вывели потомство. Из-за скрытного образа жизни и снижения численности встретить их можно редко.