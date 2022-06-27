Орнитолог обнаружил птенцов вертишейки в Новосибирске — они встречаются редко

Алексей Яновский объяснил, что из всех видов дятлов, которые живут в Сибири, только вертишейки улетают на зимовку в Индию. В мае ученый услышал, что самец голосом привлекал внимание самки. В результате в июне у вертишеек вывелось потомство, на высиживание которого ушло две недели. 20 июня стало слышно писк птенцов, 24-го они стали вылетать из скворечника. Всего из восьми яиц вывелись пять птиц.

