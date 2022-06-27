Орнитолог обнаружил птенцов вертишейки в Новосибирске — они встречаются редко
Эти птицы ведут скрытный образ жизни
В Новосибирске в районе Академгородка заметили птиц вертишеек, которые вывели потомство. Из-за скрытного образа жизни и снижения численности встретить их можно редко.
Снимки сделал на своей даче ученый-орнитолог Алексей Яновский.
— В скворечнике на моем дачном участке вблизи Академгородка вывели потомство интересные птицы вертишейки. Это дальние родственники дятлов. Я обломал на днях разросшуюся калину, ветки которой маскировали скворечник. Цель моя была обеспечить подлет черных стрижей к другим скворечникам, — рассказал ученый НГС.
Алексей Яновский объяснил, что из всех видов дятлов, которые живут в Сибири, только вертишейки улетают на зимовку в Индию. В мае ученый услышал, что самец голосом привлекал внимание самки. В результате в июне у вертишеек вывелось потомство, на высиживание которого ушло две недели. 20 июня стало слышно писк птенцов, 24-го они стали вылетать из скворечника. Всего из восьми яиц вывелись пять птиц.
— Даже орнитологи нечасто обнаруживают гнезда вертишеек. В последний раз я находил его 15 лет назад в лесу на острове озера Чаны. Кроме всего прочего, вертишейки интересны тем, что кормятся сами и выкармливают потомство муравьями и их коконами. Птиц не так много в природе. Орнитологи наблюдают снижение численности вертишеек, — рассказал орнитолог.
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